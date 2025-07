San Nicolás critica que Guaguas Municipales priorice la conexión «con zonas comerciales»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Martes, 8 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

En San Nicolás no ocultan su malestar por el hecho de que la última reordenación de la compañía Guaguas Municipales, que se puso en marcha el 23 de junio en el entorno del Auditorio Alfredo Kraus, contemple la recuperación de la línea 49 (Puerto-Auditorio) mientras los residentes en este risco de Las Palmas de Gran Canaria sigan sin ver atendida su pretensión de contar con un servicio que responda a las necesidades reales del barrio.

«¿Es más urgente y más necesario una línea a un centro comercial que una línea a un hospital?», plantea Israel Medina, presidente de la asociación vecinal y cultural Cofiris de San Nicolás.

Recuerda que llevan muchos años demandando a los responsables de la compañía municipal de transportes y a las personas que han estado al frente de las concejalías de Movilidad y del Distrito Centro, al que pertenecen, una mejora en la línea 80 de Guaguas Municipales (Teatro-San Francisco), la única que presta servicio a la parte alta del barrio capitalino.

Asegura que su frecuencia actual «de 55 minutos» perjudica no solo a los residentes en esa zona del Risco, sino a las personas que acuden al Hospital Militar Juan Carlos I. Por eso también solicitan que la línea 81 (Santa Catalina-Lomo de La Cruz) entre a las instalaciones sanitarias que atiende «a personas derivadas de otros hospitales, tiene la unidad de Salud Mental de Triana y rehabilitación infantil».

«Para un centro comercial tienen no sé cuántas líneas, más de siete u ocho, pero para un hospital, una guagua cada 55 minutos», insiste quien considera que «no es lógico que se reanude esa línea antes que mejorar un servicio a un hospital, que es prioritario», y cree que merece contar con un servicio similar al del Doctor Negrín y al del Insular.

«El argumento que nos han dado siempre Guaguas y el concejal es que no había personal. Pero sacaron una bolsa de empleo de más de 200 conductores y ahora ya han entrado más de 85, por eso les he vuelto a preguntar qué pasa con esto», apunta el portavoz vecinal.

Marusa Trujilo es una de las vecinas de San Nicolás que se reconoce afectada por la baja frecuencia de la 80. «A veces la guagua viene hasta los topes y no puedes cogerla, y te tienes que esperar casi una hora por otra porque es que viene mucha gente al hospital», señala.

«Por la tarde, cuando salen los chicos del instituto, a mí me han dejado plantada en la parada porque el chófer no abre la puerta porque ya va llena la guagua», apostilla Delia Mujica, otra residente en el Risco que se ve perjudicada, por ejemplo, a la hora de ir o de volver de su trabajo.

«Pero lo peor lo tenemos los sábados, los domingos y los días de fiesta, porque tenemos la 84. Una guagua sola que va a san Nicolás, San Francisco, Lomo Polinario, Lomo de la Cruz, Casablanca 3 y todo eso por arriba, y siempre es una guagua pequeña», expone Marusa Trujillo sobre la línea que cubre el itinerario que une el Teatro Pérez Galdós con Lomo de la Cruz en esas jornadas.

Una lanzadera insuficiente

«El concejal nos dijo a Israel y a mí que no podían traer la 81 al barrio porque no daba vuelta en el Hospital, pero ahora nos han puesto una guagua grande de la 80», dice Delia Mujica sobre el servicio lanzadera con el que se ha dotado a la zona en un horario concreto, pero «no entra a San Nicolás, deja a la gente y se va».

«Para callarnos la boca nos han puesto, sobre la una y media o dos de la tarde, un servicio extra con una guagua de 12 metros de la 80 porque la otra venía muy llena, pero es de subida y se va, no entra», incide Israel Medina.

«La coges en el Teatro y te deja en el Hospital y se va. Si vas a bajar no la puedes coger», confirma Marusa Trujillo. «Pero eso no soluciona nada, lo que queremos es más frecuencia de la 80», reitera Medina.

«San Nicolás está muy abandonado y es una pena para un barrio tan antiguo», dice Pino Fleitas, una vecina que también remarca otras carencias de este enclave, como la limpieza. «Antes todas las semanas venía una barredora, pero eso se acabó», dice.

«No se está pidiendo mucho, sino limpieza y transporte», comenta Aday Morales, también residente en el risco capitalino.

Israel Medina, como portavoz vecinal, canaliza las demandas de unos residentes que, dice, solo quieren igualarse en servicios a otros núcleos cercanos. Y en el caso concreto del transporte, «tener guagua cada media hora, como tienen todos los barrios».

Por eso critica lo que define como nula respuesta del responsable municipal de Movilidad, «que lleva siendo concejal todo lo que lleva el tripartito» y que dice que no le recibe. «Sigo llamando al concejal y a la secretaria para pedir cita, pero no me la dan. La última fue en octubre del 2024», asegura.

Siete años de cierre en Sierra Nevada

Además, apunta que al problema de la poca frecuencia de la guagua se suma el cierre de un tramo de la calle Sierra Nevada, que cumplió en febrero siete años, para acometer las obras del mirador Punta de Diamante, que siguen paradas.

Una situación que supuso alterar el recorrido de la 80 y «eliminar cinco paradas», lo que a día de hoy, afirma, sigue complicando la vida de los vecinos de más edad, que deben bajarse en el Hospital Juan Carlos I y andar un buen tramo hasta sus casas.

Añade que «después de un año esperando por el concejal de Urbanismo», se reunió con él «después de Semana Santa, pero no me aclaró nada» sobre el futuro de unos trabajos que mantienen una parte de esta vía vetada a la circulación ni sobre la intervención en otros espacios, como el Castillo de San Francisco.