San Lorenzo celebra su día grande marcado por las altas temperaturas El pueblo vive la salida del patrón marcada por el calor y la devoción | La misa y procesión congregan a fieles, mientras que el mercado luce menos concurrido por la cancelación de la feria de ganado

Elsa Lantigua Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 10 de agosto 2025, 16:37 Comenta Compartir

Amanece en San Lorenzo con una brisa fresca que da tregua a las altas temperaturas que marcará el termómetro en las próximas horas. La congregación de peregrinos avisa que no es un domingo cualquiera, al que se une la resaca festiva precedida por los fuegos de la madrugada del sábado al domingo. Los fieles más mayores aprovechan para asistir a la misa de primera hora y no faltar a su cita con el Santo de San Lorenzo, nos cuenta Delia en su puesto de turrones heredado su bisabuelo.

A medida que pasa la mañana y las temperaturas van subiendo, la plaza del pueblo se va llenando de vecinos y visitantes que buscan cobijo en la sombra con botellas de agua y abanicos en mano. José García, el presidente de Comisión de Fiestas de San Lorenzo, entre las primeras notas de incienso frente a la iglesia, empieza al día con ganas e ilusión, «pero con precaución debido a las altas temperaturas», advierte. Motivo por el cual se ha cancelado la feria de ganado, una actividad que congrega a familias y vecinos y que el año pasado trajo 96 piezas de ganado.

«Vamos a centrarnos en los actos religiosos y disfrutar de la emoción y devoción al santo que se palpa en el pueblo», continua. Además, destaca que están siendo unas fiestas muy participativas, incluso entre semana, «vemos la plaza llena por vecinos, extranjeros y personas motivadas por ver a los artistas que les gusta», comenta. Entre el olor a queso y la música canaria de ambiente, el sonido de las campanas avisa de que va a dar comienzo la misa. Posteriormente, en el momento de la procesión, acompañado de un silencio solemne, aparece el rostro seguido de los concejales y de la agrupación Musical La Salle de Agüimes, que avanzan entre fieles que se santiguan o inmortalizan el momento con sus teléfonos móviles.

San Lorenzo vive su día grande marcado por el calor y la devoción. La misa y procesión congregan a vecinos y visitantes, mientras el mercado luce menos concurrido por la suspensión de la feria de ganado.

En el mercado, cuando el sol está arriba y no da un respiro, algunos de los pocos compradores que hay lo definen como un día inusual, ya que normalmente se encuentran colas en los puestos. Magdalena, que lleva desde que se inauguro el mercado hace 15 años con la empresa familiar de productos lácteos, admite que se espera poca gente por el calor y la suspensión de la feria de ganado. «La mayoría de gente es de aquí, pero cada vez viene un poco más de turismo». Y efectivamente, Pili y Juan, una pareja tinerfeña que viene exclusivamente a la fiesta de San Lorenzo, lo corrobora. «Aprovechamos el día de hoy para empaparnos de la gente y quedarnos admirados con la iglesia. Nos sentimos como en casa», comentan alegres.

Entre los comerciantes se encuentra Calilo, un vecino de Valsequillo procedente de Malí, que comenzó trabajando con un agricultor, ahora jubilado, y heredó la finca y sus puestos desde hace 3 años. «Es un poco triste, ya que antiguamente esto estaba saturado y todos los puestos llenos. Entiendo que la nueva generación prefiera trabajar en superficies con aire acondicionado, pero sin campo no comemos», comenta con miedo a que el sol le estropee las frutas y verduras.

Ampliar Pareja tinerfeña bebiendo agua y refugiándose del calor. Cober

San Lorenzo no para de celebrar. Siempre se homenajea a la madre mayor del pueblo, que le corresponde a la mujer con más edad y también al hijo predilecto, para aquellos hijos y vecinos que han formado parte de pueblo. De forma especial, «este año vamos a hacer un reconocimiento al servicio municipal de limpieza, que cumple 40 años desde su creación, y juegan un papel muy importante en las fiestas con la limpieza de terrenos, barrancos y la plaza». Según ha informado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, se ha recogido 900 kilos de residuos tras la celebración de los Fuegos de San Lorenzo.

El día finaliza con un minuto de silencio y encendido de velas, en este caso linternas del móvil, para recordar a las víctimas de la Dana en Valencia, y como no, a las víctimas de las guerras. Se espera una velada tranquila, llena de emoción que culmina con el concierto de Vocal Siete, un grupo de acapela canario.