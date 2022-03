Salta Conmigo: pasión por Las Palmas de Gran Canaria

Sara y JAAC son los impulsores del blog de viajes Salta Conmigo: uno de los espacios de referencia para los aficionados en lengua española al turismo y a conocer mundo con un espíritu curioso, desenfadado y optimista. De ahí lo de «Salta conmigo»: la afición de JAAC para aparecer en ese ejercicio en las imágenes que toman de los destinos que visitan. Siempre con una sonrisa. Siempre en la lista de blogs de viajes más influyentes.

Quédate con esta imagen... la reconocerás en la próxima película de @JLo 😁 La Habana en Las Palmas de Gran Canaria 👍

Eso sí, los desconchones en las paredes y la ropa tendida son decorado 😯#SaltaConLPApic.twitter.com/pnQWPd3Kg1 SaltaConmigo (@SltCnmg) March 13, 2022

En 2019, salta Conmigo, ya estuvo en Las Palmas de Gran Canaria para destacar sus atractivos culturales y sus museos, el paisaje natural de la Caldera de Bandama y recomendar espacios que ver, visitar o en los que degustar la oferta gastronómica local. En este invierno, regresan a la ciudad, difundiendo diferentes imágenes de la capital grancanaria en los espacios digitales.

En este mes de marzo esta pareja irreductible de viajeros no ha pasado la oportunidad de disfrutar de El Confital, recorrer la ciudad más monumental o incluso acudir hasta los actos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. «Seguiremos recomendando la visita a esta ciudad que no ha dejado de sorprendernos desde la primera vez que la visitamos», apuntaron. «El Jardín Canario, los atardeceres que hemos vivido en Las Canteras y El Confital, sorprendentes. La ciudad tiene un entorno rural que no esperábamos, hemos podido visitar también una quesería artesanal».

También se puede subir a la terraza de las Casa Consistoriales y ver... la catedral 😍 No nos dejamos ni un mirador en el #SaltaConLPA 😎#lpavisit@LpaVisitpic.twitter.com/OaGEvmoa9v SaltaConmigo (@SltCnmg) March 11, 2022

Sara y JAAC apuntan en sus RRSS: «También se puede subir a la terraza de las Casa Consistoriales y ver... la catedral. No nos dejamos ni un mirador en el #SaltaConLPA», es otro de los comentarios en Twitter de los blogueros a su paso por Vegueta. Tampoco ha faltado su parada en restaurantes, el entorno de Triana, o su salto en parapente desde Los Giles, con vistas a la bahía de Las Canteras y la salida norte de la ciudad.

Llueve y hace frío en Madrid 😥

¡Cómo echamos de menos el clima y los atardeceres de Las Palmas de Gran Canaria! 🥰

Deseando volver y eso que el #SaltaConLPA se acabó hace menos de un día😉 pic.twitter.com/SbDBdrMlFW SaltaConmigo (@SltCnmg) March 14, 2022

La pareja ya echa de menos la Isla, así lo deja ver en sus redes sociales:

«Llueve y hace frío en Madrid. ¡Cómo echamos de menos el clima y los atardeceres de Las Palmas de Gran Canaria!

Deseando volver y eso que el #SaltaConLPA se acabó hace menos de un día«