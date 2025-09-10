Sagulpa recurrirá el recorte a la indemnización por los daños en el aparcamiento de San Bernardo El estacionamiento requirió de una inversión de 4,8 millones y el Ayuntamiento exigió al Estado el pago de 802.000 euros

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, anunció ayer la intención de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Sagulpa) de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó la reclamación de casi 802.000 euros hecha contra el Ministerio de Hacienda por los daños que sufrió el aparcamiento de San Bernardo por las filtraciones procedentes del edificio del Catastro, en la avenida de Primero de Mayo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional entendió que solo una parte mínima de los desperfectos pueden ser atribuibles a esa causa, mientras que el resto obedece a la antigüedad, el deficiente mantenimiento y otras filtraciones no imputables al Estado.

El aparcamiento tuvo que ser precintado ya que el estado de deterioro que presentaba lo expuso a un riesgo cierto de derrumbe. Para reabrirlo, el Ayuntamiento tuvo que invertir unos 4,8 millones de euros.

Se esperaba que la inversión quedara amortizada en un plazo de 13 años, pero en los primeros cinco años de reapertura el negocio ha ido tan bien que ya es como si se hubiera amortizado nueve años.