El ruego de Samuel Ruiz da resultado: Miller Bajo ya tiene una cancha en condiciones

Samuel Ruiz sacó en su día a Carla Campoamor, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la promesa de mejorar la cancha deportiva de Miller Bajo y su ruego dio resultado. Este lunes, cumpleaños de este joven del barrio, se estrenaban las mejoras de la instalación tras la inversión de 42.000 euros.

El origen de la historia se remonta a una visita de la edil a un centro de las Salesianas, donde el joven del distrito centro tomó la palabra e hizo la petición. Ahora, con la pertinente visita de la alcaldesa para el estreno, Ruiz y los suyos cuentan con una mejorada dotación.

«Desde pequeño venía aquí con mi primo, porque era la cancha más cercana. Aunque es de baloncesto, le hemos dado muchos usos: hemos puesto redes para jugar al bádminton, hemos jugado al fútbol, al béisbol, y siempre invitamos a la gente nueva a participar», refirió el joven mientras el sonido del balón botando acompañaba sus palabras y su saludo para su familia, sus amigos y su amiga Estela.