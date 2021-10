'El Rubio' afirma que se está cometiendo «una injusticia» con él

Dice que los testimonios de los presos de confianza fueron falsos

Ojeda, que en cinco años estuvo en las cárceles madrileñas de Soto del Real, Alcalá Meco y La Estremera, las andaluzas de Puerto 2 y Botafuegos y las grancanarias de Juan Grande y Salto del Negro, volvió a reiterar que lo manifestado por los presos de confianza sobre su posible incriminación en el caso de Yéremi Vargas era «totalmente falso y solo querían desgraciarme».

Hay que recordar que estos presos declararon ante la autoridad judicial que 'el Rubio' les había dado datos sobre el desaparecido como que se le había ido de las manos, que el niño se ponía de color azul o que lo había hecho desaparecer en un vertedero del sur de la isla. «Eso no es así, lo que dijeron era todo mentira», insistió visiblemente nervioso a pesar de que son algunas de las pruebas que ha utilizado la acusación particular para solicitar la reapertura del caso.

Ojeda contó numerosos detalles de su estancia en prisión, que calificó como un «infierno». Relató que lo habían intentado matar en Algeciras y en Salto del Negro. «En una de ellas estando en el patio un preso me echó lejía en los ojos y cuando pude ver, lo vi con un destornillador que llevaba amarrado con una cuerda en la mano y fue a atacarme. No lo conocía de nada ya que solo llevaba un mes. Gracias a los funcionarios y los compañeros no me hizo nada más». También refirió que otro recluso «que fue uno de los que habló mentiras sobre mí intentó quitarme de en medio con una puerta eléctrica y me salvaron entre un preso y los funcionarios».

En los centros penitenciarios no tuvo una estancia tranquila, según sostuvo de forma constante en la conversación mantenida con este periódico. «Me vi en la celda con toda la prisión íntegra gritándome de lo último, me decían incluso que la familia de Yéremi ofrecía una recompensa para que me mataran ahí dentro. De noche me gritaban y no salía a ningún sitio y si iba a la botica, me escoltaban. Todo eran amenazas, pero no me dejé avasallar. Siempre me ponían presos de confianza pero duraban poco y el que más estuvo conmigo fueron cinco meses», contó con detalle.

Insistió constantemente en que fue preso por una «injusticia» y que tuvo que soportar hechos «que otra persona no había aguantado sin volverse loco».

Ahora, sostiene que intenta llevar una vida «tranquila» en la casa de acogida donde reside a pesar de la «presión de los medios de comunicación que no han parado de molestarme. En este centro apenas hablo con nadie, sino con un compañero que nunca me ha preguntado nada de mi vida y con el responsable de la propia pensión. Solo una vez tuve un problema con uno que vivía allí e intentó echarme a la gente encima y tuve que llamar a la policía para que me dejara tranquilo. Es lo único que quiero».

Por último, 'el Rubio' no quiso referirse ni dirigirse a la familia de Yéremi Vargas: «De ellos no quiero hablar ya que solo quiero que me dejen tranquilo de una vez», exclamó.