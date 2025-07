Roque dice que en Las Torres deben estar tranquilos pero no descarta expropiaciones

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 9 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La modificación del Plan General de Ordenación que impulsa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la denominada Nueva Ciudad Alta y la preocupación que reina entre los vecinos de Las Torres por la posibilidad de esa actuación se lleve por delante 127 casas del barrio capitalino fue tema de debate en la Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible, celebrada este jueves a propuesta del PP.

Gustavo Sánchez, concejal de la formación conservadora aludió al documento de evaluación ambiental, cuyo periodo de información pública ha culminado con 296 alegaciones presentadas por los vecinos, y dijo que ahora «lo que viene es un borrador de la ordenación» en el que «vienen cuatro alternativas, de las cuales una es la que ustedes han decidido que es la recomendada». «Y justamente esa es la que contiene, para el caso de Las Torres, la posibilidad de 127 edificios expropiados para convertirlos en espacios libres», dijo.

Sánchez señaló que su formación no a a apoyar «ese documento» pues es «una línea roja» y que si el gobierno local «en el futuro, siguen persistiendo la existencia de esa posibilidad» de expropiar viviendas, que «es lo que ha preocupado a los vecinos y ha impulsado la fuerte movilización que están llevando a cabo, ellos tienen nuestro apoyo».

A este afirmación Mauricio Roque, concejal de Desarrollo Urbano y Alumbrado, que presidía la comisión, cargó contra el PP al que acusó de tener en este asunto una «actitud rampante» y «ambiciosa sin escrúpulos, sin medir las consecuencias que podían tener sobre los vecinos», pues considera que se les ha informado «de algo que no existe normativamente» y de «ahondar en esa mentira, en esa falacia».

Señaló el edil de Urbanismo que «una vez emitido el informe de evaluación medioambiental, es cuando comienza la redacción de la ordenación», lo que implica que «decaen todos los instrumentos de trabajo» y «surge en el Derecho el Informe de Evaluación Medioambiental, que ya dije en el Pleno anterior que de ninguna manera puede ordenar nada sobre la ordenación», algo que «le corresponde ahora al servicio gestor».

Roque dijo que a pesar de ello, los representantes del PP «han seguido ahondando en la mentira, han creado unos miedos y unas angustias a los vecinos que son totalmente innecesarios».

Sin embargo, no garantizó que no vaya a haber expropiaciones. «Ya se verá cuando se empiece con la redacción», dijo volviendo a señalar al PP porque «lo único que han hecho es perjudicar a unas personas en su estabilidad emocional y en su tranquilidad».

Apuntó que la responsabilidad de esa inquietud generada no es del gobierno local, «sino de quienes la crean». «Y ahora se suma un tercer partido que dice que va a rectificar algo que no existe», dijo sobre la incursión de la formación de Teodoro Sosa en el asunto, como aclaró a petición de Alberto Rodríguez, representante de Vox en la comisión.

«Ya está bien de populismo y demagogia, vamos a hablar con documentos, vamos a hablar seriamente y a decirles a los vecinos la verdad de su situación. Y la verdad es que no existe documento de ordenación. Por lo tanto, no existe ninguna determinación relativa a expropiaciones. Por lo que no existe en el barrio de Las Torres y ni siquiera en todo el ámbito», dijo sobre un espacio que, señaló, va «del Negrín a casi la entrada a Almatriche.

«Por lo tanto», indicó, «vamos a empezar la ordenación con la redacción, como ya hemos anunciado de manera reiterada, con un proceso participativo» que será «dinámico y anterior» al que seguirá uno «reglado, que es el que se establece una vez aprobado el documento inicial de ordenación». «Por lo tanto, ¿expropiaciones?, aún ninguna determinada», añadió.

Criticó el documento portado por el PP en la comisión de pleno, formación que defendió su validez.

Pero no pudo atender a la demanda de concejal de Vox, Alberto Rodríguez. «Creo que ha dicho. y si no es así le rogaría que lo matizara, que no va a haber expropiaciones que es lo que preocupa a los vecinos. Pues, si es así, que conste en acta».

«No he dicho que no habrá expropiaciones, habrá las que se determinen en el servicio», aclaró. Pero sí garantizó que «no va a ser ninguna de las que están recogidas de forma ideal, será con la participación de los ciudadanos».

«Las expropiaciones van a ser las mínimas indispensables» en el conjunto del ámbito, reiteró antes de añadir que «los vecinos de Las Torres, cuando vean el documento de redacción, se van a quedar bastante tranquilos».

Sin embargo, los residentes que se sienten afectados no se fían y este sábado volverán a manifestarse para que se les garantice que 127 viviendas del barrio no se van a ver afectadas.