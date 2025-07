Las Torres vuelve a exigir que no se toquen sus casas

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 4 de julio 2025, 17:28 Comenta Compartir

La reivindicación de los vecinos de Las Torres de que la modificación del Plan General de Ordenación que impulsa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el ámbito de la denominada Nueva Ciudad Alta, no afecte a 127 casas de este enclave capitalino volvió en la mañana de este viernes a las puertas de las oficinas municipales de León y Castillo.

Tras el encuentro mantenido en la tarde de este jueves con Teodoro Sosa, vicepresidente segundo y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo, alcalde de Gáldar, que acudió en su calidad de líder de Municipalistas Primero, en la plaza de la plaza de la Ascensión del Señor de Las Torres Altas, un grupo de vecinos protagonizaron este viernes una protesta en la que reiteraron su intención de mantener «una reunión técnica» con el gobierno que preside Carolina Darias del que salga un «compromiso por escrito» de que sus hogares no corren peligro de ser expropiados.

Juan Angulo, presidente de la asociación de vecinos Las Torres Altas, Avetal, explicó durante la acción de protesta que han vuelto a registrar un escrito «dirigido a la concejala del distrito y a la alcaldesa» para que se vea atendida una solicitud que hasta la fecha, asegura, ha caído en saco roto.

«Es el cuarto escrito que presentamos a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria para reunirnos con nuestros técnicos, con nuestros asesores y no hemos recibido ningún tipo de contesta. Y vamos a seguir luchando porque nos van a tener aquí todas las semanas», señaló.

El portavoz de unos vecinos que mostraron pancartas con lemas como 'Nuestras casas no se tocan', 'Alcaldesa, tu casa no está afectada' o 'Las Torres no se vende, 127 casas afectadas', insistió en que la reunión que reclaman no quieren que sea un simple encuentro con la regidora como la protagonizada el pasado 13 de junio, cuando ésta les recibió en medio de la concentración que llevaron a cabo también ante las oficinas municipales, pues tienen claro que exciten cuestiones técnicas que ellos no manejan y que han de ser abordadas «por personas que tengan conocimiento» en la materia.

Detalle de las pancartas reivindicativas.

Angulo reitera que las palabras llamando a la tranquilidad expresadas por la alcaldesa no les valen y reclaman un documento firmado en el que se garantice que sus casas se mantienen, porque sabe que tras el trámite del estudio ambiental llega «el tema urbanístico, cómo va a quedar el barrio».

Por eso avisan que van a seguir en la pelea y denuncian que no han recibido información por parte del Consistorio sobre una modificación del planeamiento tras la cual ven un «pelotazo urbanístico».

Así, dice que el proceso «no ha sido transparente y ha habido falta de información desde el principio», pues no se ha contado con los residentes. «Dicen que después podrán participar los vecinos. ¿Después, cuándo? ¿Cuando ellos ya tengan marcada sus parcelas? ¿Y a dónde vamos después, a los tribunales?», cuestiona el portavoz vecinal.

«La ciudad crece con los vecinos, no a espaldas de ellos», apunta Angulo al tiempo que hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la concentración que los afectados tiene previsto celebrar el próximo sábado, 12 de julio, por el paseo de la playa de Las Canteras «para dar más visibilidad» a esta realidad.

Manifestación por Las Canteras

Señala que la situación que ahora vive Las Torres puede repetirse mañana en otros puntos la ciudad, y anima a la población a congregarse el día 12, a las 18.00 horas, en el entorno del Auditorio Alfredo Kraus para iniciar un recorrido que les llevará a recorrer el paseo de la playa capitalina con destino a La Puntilla.

Hay que recordar que los afectados ya se manifestaron en el barrio el pasado 5 de junio contra este plan urbanístico y se volvieron a concentrar para expresar su rechazo en las oficinas municipales el 13 de junio, en el Auditorio Alfredo Kraus el día 23 antes del inicio del acto institucional de Honores y Distinciones de las Fiestas Fundacionales de la ciudad, y el viernes 27, el portavoz vecinal Juan Angulo intervino durante una moción en el Pleno de junio, en las Casas Consistoriales, durante la que invitó al concejal de Urbanismo a visitar Las Torres y reiteró la petición de una reunión con la alcaldesa.

Señalar que esta modificación del Plan General de Ordenación también la rechazan otros núcleos de la parte alta de la ciudad como Siete Palmas, Los Tarahales, Barrio Atlántico y Reina Mercedes, que han respaldado con la presencia de sus líderes vecinales y residentes las protestas de Las Torres.