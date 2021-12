Los Reyes Magos recibirán a los niños en el Estadio de Gran Canaria

«Siempre ha habido un plan b para que ningún niño de Las Palmas de Gran Canaria se quedara sin disfrutar de la emoción previa a la noche de Reyes», con estas palabras la concejala Inmaculada Medina abrió la presentación oficial de los actos que celebran el día más emocionante del año, el de Reyes.

Dos recepciones reales a las 12:00 y a las 17:00 horas del 5 de enero, en el Estadio de Gran Canaria, la llegada y desembarco en la capital grancanaria retransmitida por Televisión Canaria a las 11:00 horas, recorridos previos de pajes y favoritas por los rincones de la ciudad, el 2, 3 y 4 de enero y un último paseo de los monarcas por los distritos, el festivo 6 de enero, todo gracias a la colaboración de la Casa de Galicia, además de un programa especial de Amelia en el país de la ilusión que cuenta con la visita de los de Oriente, la tarde del 5 por la misma cadena, y hasta 10.000 videollamadas para hablar con el Rey Mago favorito conforman la previsión de actos diseñados en honor a Melchor, Gaspar y Baltasar y a los niños y niñas de la capital grancanaria.

Efectivamente, desde que se anunciara el programa completo de actos navideños el pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento asumió el compromiso de cumplir rigurosamente con los protocolos que se establecieran por parte de las autoridades con competencia en materia sanitaria y diseñar tantos actos como escenarios posibilitara la situación que se viviera a propósito de la incidencia de casos relacionados con el Covid-19.

«La pregunta sobre si habría o no cabalgata ha estado siempre presente a lo largo de estas semanas» afirmó la responsable del área antes de asegurar que «la intención siempre ha sido la de agotar los plazos con la ilusión de celebrar una cabalgata y, de no poder hacerse, poner en marcha una serie de acciones que estaban previamente diseñadas y previstas».

«Con el paulatino aumento de casos la posibilidad de celebrar cualquier acto multitudinario que no garantizara uso de mascarillas y distancias mínimas de seguridad se fue diluyendo y nuestros esfuerzos se centraron en esas otras posibilidades sobre las que llevamos semanas trabajando», señaló Medina quien además puntualizó que la confirmación de la subida a nivel 2 en Gran Canaria del 13 al 23 de diciembre y la sucesión de días con cientos de casos en Canarias no ha hecho más que ratificar una postura que en todo momento ha querido ser prudente. «Tenemos que pensar que estamos hablando de niños pequeños, el grupo que actualmente es el más vulnerable porque no están vacunados», apuntó la concejala quien también aseguró entender las ganas de los padres de compartir con sus hijos e hijas momentos inolvidables como los que cada año se viven en la cabalgata pero «ante todo», precisó, «desde este grupo de gobierno vamos a seguir apostando por la responsabilidad, la seguridad y por garantizar que cualquier acción sea compatible con las recomendaciones que se nos hagan desde el Gobierno de Canarias».

Así, según lo señalado por la concejala, los niños y niñas de Las Palmas de Gran Canaria tendrán opciones diferentes y especiales para vivir una jornada emocionante. Estas opciones empiezan con la posibilidad de hablar con su Rey Mago favorito a través de videoconferencia. El lunes se abrió el registro que conecta a las familias con los Reyes a través de losreyesmagostv y en menos de 24 horas se agotaron las seis mil inscripciones que se pusieron a disposición de los residentes en el municipio gracias al acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y los responsables de la plataforma solidaria. Según la información ofrecida, a partir de mañana, jueves 16 de enero, el Ayuntamiento amplía el número de contactos y vuelve a abrir el plazo de solicitud de cita a otras cuatro mil familias. En total 10.000 familias habrán podido hablar con el rey señalado entre los próximos 26 de diciembre y 5 de enero, un número que duplica el total de entrevistas pactadas en 2020. Las Palmas de Gran Canaria fue la primera ciudad del Archipiélago en suscribirse a la iniciativa el año pasado y este año ha sido la primera en abrir las inscripciones para organizar con tiempo tan importante número de videollamadas.

Por otro lado estarán las rutas reales de pajes y favoritas que, gracias a la colaboración de la Casa de Galicia, recorrerán los barrios de la capital grancanaria repartiendo ilusión los días 2, 3 y 4 de enero para terminar el 5 de enero en el desembarco junto a los monarcas porque lo que se tiene claro desde el Ayuntamiento es que Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la ciudad según lo previsto y recibirán la llave mágica de los hogares de manos del alcalde Augusto Hidalgo. Esta llegada volverá a realizarse sin público y se emitirá a las 11:00 horas a través de Televisión Canaria.

Precisamente estas serán las imágenes que vean en gran pantalla los niños que acudan a la primera de las recepciones reales, la que se celebrará a las 12:00 horas en el Estadio de Gran Canaria, un acto que acogerá cerca de 27.000 personas y que volverá a dar la posibilidad de vivir la experiencia a otros tantos asistentes a las 17:00 horas. Todo esto si se confirma la aprobación por parte de Sanidad, puesto que aunque se lleva semanas trabajando en ello, lo previsible es que las entradas se pongan a disposición del público cuando llegue el permiso. Al respecto también se pronunció Inmaculada Medina que aseguró «nuestra intención, siempre que la situación con respecto a la pandemia lo permita, es que cerca de 54.000 personas puedan acercarse en estos dos turnos al campo de la Unión Deportiva Las Palmas y seguir desde las gradas el acto de bienvenida a los Reyes Magos, una recepción que será gratis, que dará la oportunidad de reservar localidad en función del horario que más convenga (mañana o tarde), que contará con personajes infantiles, un gran despliegue de pajes y favoritas y animación, además de con la colaboración de Guaguas Municipales que ese día, de 10:00 a 22:00 horas, ofrecerá servicio gratuito a todos los usuarios menores de 12 años. Con respecto a la asistencia a estos actos, para facilitar el acceso y evitar congestiones de tráfico, Guaguas Municipales pondrá tres puntos de servicios especiales de transporte con salida en el Teatro, el Auditorio Alfredo Kraus, junto al Centro Comercial Las Arenas, y en Manuel Becerra un par de horas antes de las recepciones reales y con punto de regreso en la calle Felo Monzón.

La magia continuará en casa, porque esa misma tarde un especial de Amelia en el país de la ilusión llegará a las pantallas, a través de la emisión que ha comprometido Televisión Canaria. El Teatro Pérez Galdós y Clapso Producciones, gracias al acuerdo que mantienen con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, retransmitirán una de las funciones que ocupará las tablas del coliseo los días previos, la única función que también será seguida por Melchor, Gaspar y Baltasar.

Para despedirse, SS.MM. además pasearán por los distritos de la ciudad el 6 de enero. Después de una noche de intenso trabajo repartiendo regalos, los Reyes Magos y sus compañeros de viaje recorrerán los barrios en una Ruta Real que pondrá punto y final a un año que vuelve a estar marcado por el carácter excepcional a causa de la insistencia de la pandemia.