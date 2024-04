La revisión de un modificado de obra de 8,27 millones frena la MetroGuagua en Santa Catalina

La modificación del sistema de construcción del túnel de Santa Catalina para la MetroGuagua de Las Palmas de Gran Canaria ha sido ya cuantificada: la obra requiere de una inversión adicional de 8,27 millones de euros para que pueda continuar en las mejores condiciones.

Sin embargo, la propuesta de la adjudicataria (la unión temporal de empresas que forman Acciona Construcción-Lopesan Asfaltos y Construcciones), que fue presentada el pasado 20 de marzo, aún está siendo estudiada por parte del órgano de contratación de Guaguas Municipales para ver si entra en los supuestos de modificación de obras.

Hay que tener en cuenta que la Ley de Contratos del Sector Público determina que «cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato» se puede aprobar una modificación no prevista cuando se cumplan tres condiciones: que no se hubiera podido prever la necesidad de acudir al modificado por parte de la administración; que el cambio no altere «la naturaleza global» del contrato; y que «la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50% de su precio inicial, IVA excluido».

Trabajos en el tramo siete. Arcadio Suárez

La cuantía del modificado presentado por la adjudicataria se separa solo en unos 674 euros del límite del 50% de sobrecoste. De acuerdo a la información facilitada en sesión plenaria por parte del director general de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Pedrero, el presupuesto de la obra del tramo subterráneo de la MetroGuagua, con el modificado incluido, sería de 24.824.712,50 euros. Si se tiene en cuenta que el presupuesto de adjudicación de esta obra fue de 16.550.257,72 euros, se tiene como resultado que el modificado está cuantificado en 8.274.454,78 euros.

La cantidad presupuestada en el modificado de obra supone un aumento del 49,9959% del importe del contrato inicial, que estaría dentro de los límites que marca la ley y que, en este caso concreto, es de 8.275.128,86 euros. «Lo que se está analizando en estos momentos es que no se supere el 50% para no incumplir la norma», explicaron fuentes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En el presente caso, «está entre el 49%y el 50%», confirmaron desde el Consistorio.

Desde Guaguas Municipales se informó de que el modificado está en proceso de análisis jurídico y técnico. Esta tarea fue adelantada el pasado viernes por Pedrero, quien contestó a una pregunta del Partido Popular, que «considerando la complejidad de esta obra, el órgano de contratación está analizando en este momento, tanto técnica como jurídicamente, la propuesta presentada, a fin de determinar con carácter previo a la adopción de los acuerdos que procedan, si el documento incorpora todas las actuaciones necesarias para la culminación de la obra y valorar su encaje dentro de los supuestos de modificación de obras legalmente previstos».

El modificado propuesto tiene que ver con la necesidad de cambiar el sistema constructivo del túnel bajo el parque de Santa Catalina, ya que se considera que es más adecuado optar por pilotes secantes que por muros pantalla con el fin de evitar afecciones a los edificios de alrededor.

Noticia relacionada Darias cierra la posibilidad de recuperar la doble vía en Doctor José Guerra Navarro Javier Darriba

En caso de que se determine que el modificado rompe los márgenes de sobrecoste que marca la ley, la administración tiene la potestad de resolver el contrato.

La obra del tramo siete de la MetroGuagua debía haber estado finalizada en enero de 2023, si bien la aparición de servicios e instalaciones no previstas, así como la celebración del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, obligaron a retrasar la finalización hasta junio de 2023.

Sin embargo, la necesidad de aprobar el modificado de obra ha ido alargando los trabajos.

Problemas para el carnaval de 2025

El concejal del PP, Gustavo Sánchez, entiende que la tardanza en el análisis del modificado «es la ratificación de la mala gestión del proyecto» y cree que «es muy probable que tengan que resolver el contrato».

El edil advierte de que estos retrasos acumulativos vuelven a poner en jaque la celebración del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en el entorno de Santa Catalina, en su edición de 2025.

«Insistimos en la necesidad de auditarlo, poner en marcha una oficina técnica específica y mejorar la coordinación, si es que la ha habido», expuso Sánchez, «hay que enderezar la gestión de los proyectos constructivos para poder alcanzar los objetivos».

«El PSOE, Nueva Canarias y Podemos deberían hacernos caso porque ahora mismo solo están consiguiendo que la gente se harte de la MetroGuagua y así están arruinando una buena idea», culminó el concejal del PP.