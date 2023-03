Una revisión detecta numerosos fallos en los camiones del servicio municipal de Bomberos

Un análisis realizado por la sección de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento ha detectado numerosas deficiencias en nueve unidades de Bomberos. Entre otras cosas, los inspectores detectaron falta de mantenimiento en los árboles de transmisión, desgaste de neumáticos, falta de cinturones de seguridad en el compartimento de la dotación del vehículo o pitidos en el freno motor, por citar algunos.

Algunos de los camiones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento que fueron analizados son los que conforman el tren de salida, esto es, la primera respuesta que ofrecen los bomberos. Así, se constata la situación de tres vehículos de primera salida -los camiones más pequeños- y dos autoescaleras -los que tienen escaleras de hasta 30 metros.

Aparte se inspecciona también tres autobombas (dos rurales y una urbana) pesadas y el vehículo especial NBQ (Nuclear, Bacteriológico y Químico).

Dificultades vs ITV

Los agentes denuncian que estos vehículos, que son los que más se utilizan, presentan condiciones que dificultan la prestación de un servicio de calidad o en condiciones de seguridad.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se asegura que «nunca sale ningún vehículo si no tiene la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), ni tampoco teniendo averías. Todos los vehículos pasan cada 6 meses la inspección técnica de vehículos, garantizando que están en condiciones óptimas para salir. Los camiones siempre se reparan, no obstante, el pliego de mantenimiento integral y plurianual de vehículos está en tramitación».

Es más, se insiste en que la revisión es «un documento interno que hemos elaborado desde Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento precisamente para garantizar el mantenimiento de los vehículos, de manera que podamos hacer un seguimiento continuo de los mismos».

Aligerar el peso

Pero los agentes no saben cómo pasan la ITV. Daniel Ojeda, de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), explica que hay algunos vehículos que tienen que ser vaciados de agua y material porque sobrepasan el peso permitido.

También criticó que la última adquisición, un camión de gran tamaño, «no cabe en muchas calles de la ciudad».

Víctor Monzón, de Comisiones Obreras, recuerda que la inspección de los vehículos deriva de una denuncia presentada por los bomberos. «Se trata de una evaluación específica de los vehículos que usamos primordialmente porque son los más nuevos», expuso el representante sindical, «pero están obligados a hacerla de cada vehículo, así como de cada intervención que realizamos».

Desde el comité de lucha montado por los bomberos para reivindicar mejoras por parte del Ayuntamiento de Las palmas de Gran Canaria, Raúl Esclarín advirtió de que los coches que fueron escogidos para realizar el análisis son «los que mejor están de toda la flota». Según indicó, «hay unidades en tal mal estado que cuando llueve, te mojas dentro del camión».

Pesimismo

Él es pesimista respecto a la posibilidad de que los desperfectos detectados la sección municipal de Prevención de Riesgos Laborales pueda llegar a buen puerto. «Si no han hecho nada en ocho años, estamos convencidos de que en dos meses no tienen capacidad de gestión para reparar estos camiones», expuso, «aunque quieran hacerlo, no van a poder llevarlo a cabo».

El análisis detalla que algunas de las actuaciones que hay acometer en los camiones requieren que sean acometidas de manera inmediata.