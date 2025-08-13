El rescate del búnker ocupado del Confital permitirá recuperar las salinas El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ofrecerá una respuesta social a la persona que habita la casamata costera desde hace varios años

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria espera que la recuperación del búnker ocupado en El Confital por una persona desde hace años se pueda realizar en breve. Este lunes se produjo una reunión entre diferentes áreas municipales -desde la Policía Local hasta los servicios sociales- para ejecutar el desalojo del inmueble, que es una propiedad pública.

El operativo se ha coordinado después de que se conociese que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Las Palmas de Gran Canaria concediera a la Demarcación de Costas de Canarias -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- la autorización para la entrada y recuperación de la casamata.

«Los trabajadores de Servicios Sociales van a volver a hablar con la persona afectada para hacerle ver que hay respuesta para su problema», explicó este martes el concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo.

«Lo que no puede ser es que un espacio de esas características, con ese enorme valor y significado, no solo desde el punto de vista del espacio natural, sino desde el punto de vista de la historia de la ciudad, soporte una ocupación que no se puede aceptar», añadió el edil.

El responsable municipal del área de Ciudad de Mar indicó que los trabajadores sociales darán alternativas al hombre que ha ocupado la fortificación para que la abandone, así como la posibilidad de recoger y guardar sus enseres por un tiempo.

Pedro Quevedo recordó que la casamata ha estado ocupada desde hace más de cinco años, e insistió en la idea de recuperar todos los elementos defensivos que quedan en pie en la ciudad para mantener esta parte de la historia urbana.

«Son tres búnkeres», detalló el concejal, «en otros lugares, eso lo aprovechan como tiene que ser, informan a la gente de la historia y nos enteramos todos».

Además, la propuesta de control del búnker ocupado abrirá las puertas a otro proyecto antiguo que es el de recuperar las salinas. Se trata del último centro salinero que se construyó en Gran Canaria, en 1867, y que estuvo operativo hasta mediados del siglo XX.

El Plan Especial del Paisaje Protegido de La Isleta propone en esta zona un centro de educación ambiental que funcionará como un aula de la naturaleza y una estación biológica. «El humedal se propone como actuación de rehabilitación de una parte de las antiguas salinas, con el objetivo de crear espacios de interés ornitológico. Se propone la reconstrucción del antiguo cocedero y de la acequia de ascenso del agua», detalla el documento, «el ascenso del agua se propone que se realice a partir de energías renovables intercalando aspectos de ingeniería tradicional y moderna».

Quevedo vinculó esta actuación a la recuperación de otros elementos defensivos de Las Palmas de Gran Canaria, como la Batería de San Juan, que está a la espera de un plan de mejora.