«Hay que reparar el muro Marrero de Las Canteras por el embate del mar»

-¿Qué diferencia a este tripartito en cuanto a funcionamiento de los otros dos?

-Yo creo los dos anteriores, asumiendo la enorme cantidad de dificultades que tenían las Administraciones Públicas porque se venía de la crisis anterior, que tengo que recordar que supuso una liquidación auténtica de las estructuras públicas del personal, fueron un acuerdo más político para cambiar el modelo de ciudad. Ahora hay una conciencia de rearmar el Ayuntamiento, sobre todo al personal funcionarial, al que tenemos exhausto. Aquí se abusa siempre de los competentes. Este es un Ayuntamiento enormemente exigente con una plantilla ridícula. Tenemos un problema insólito: tenemos un montón de políticas, un montón de dinero captado y pocas posibilidades de aplicarlo.

-¿Y por qué no se hizo en los 8 años anteriores?

-Yo creo que hubo una gran vocación de política de transformación sostenible de la ciudad, que ha funcionado razonablemente bien. Nos focalizamos en esto, pero deberíamos probablemente haber estado más atentos a lo otro.

-Las Canteras perdió la bandera azul por dos episodios puntuales de contaminación en 2022. Este año ya vamos otros tantos. ¿El Ayuntamiento se ha planteado no presentarse a la bandera azul?

-La bandera azul es una herramienta importante que dice que tenemos un arenal y una playa perfectamente cuidada. Pero también es verdad que se transmite un mensaje falso cuando no es otorgada. El año pasado hubo dos episodios puntuales y el mensaje fue que la playa dejó de ser excelente. Esto produce una imagen distorsionada que daña de una forma excesiva, sobre todo por algunos irresponsables, que hicieron campaña electoral con ello. Esto de la bandera azul, por lo tanto, tiene un elemento engañoso. Las Canteras es una de las mejores playas urbanas del mundo, y uno de los arenales más cuidados, con y sin bandera azul. ¿Merece la pena volver a arriesgarse a dar la sensación de que hay un desastre ahí sabiendo que ese tipo de episodios puede influir negativamente? Si detectamos eso, no estaremos interesados en la bandera del azul porque emite una imagen falsa de la calidad de Las Canteras.

-O sea, que no se presentan...

-No sabemos, he hecho una consulta.

-¿Sería una decisión para todas las playas?

-Solo hemos hablado de Las Canteras porque está muy afectada por fenómenos vinculados a la red de saneamiento. Pocas cosas pasan, la red está muy cuidada a pesar de su obsolescencia. Si no vamos a poder controlar esto y sabemos que eso incide sobre el fondo de la cuestión, que es que es una playa perfectamente cuidada y un arenal que prestigia la ciudad y al destino, nos vamos a negar a que nos den otra cachetada sin necesidad. La playa está muy bien y si nos quieren decir que por dos episodios puntuales no hay bandera azul, no me presento, no tengo necesidad de ese título.

-¿Cómo se va a ordenar las terrazas en Las Canteras?

-A mí se me dice que ahí hay un desorden enorme. Ahí hay unos que cumplen y otros que no. La actividad económica se tiene que desarrollar respetando las reglas y a los demás. Se puede hacer dos cosas: una medida espectacular llevándose treinta mesas y al mes estamos igual; o vamos a un proceso de compartir la información con las áreas afectadas e intervenimos, ya que las cosas que evolucionan solas, evolucionan hacia el caos y además perjudican el interés general. Los primeros aquí son los usuarios de la playa, los que van con las chanclas. Aquí hay gente que viene a bañarse, gente que vive aquí y hay momentos de acumulaciones enormes de personas que hacen deporte, lo que está bien. Pero para hacer convivir los usos, tenemos que ordenarlos.

-Las terrazas, ¿en la barandilla del paseo o pegadas a fachada?

-He oído opiniones de todos los tipos. Vamos a escuchar a la gente en la Microárea. Sería una demagogia horrorosa decir que en dos meses hacemos un majo y limpio. O este proceso se produce con alianzas, con diálogo y con la gente implicada, que es muchísima, o fracasará.

-¿Qué novedades va a tener Las Canteras en Navidad?

-La Navidad es una oportunidad para alegrar e iluminar Las Canteras en sus dos extremos. Queremos que el belén de arena esté integrado en una estructura potente navideña que además sirva para que la gente que vive de hacer un mercadillo en Navidad lo haga con la máxima dignidad. En vez de las típicas casetitas vamos a hacer una cosa diferente... si eso lo mezclamos con la luz y con un árbol bonito... el objetivo es que la gente que pasea por Las Canteras sepa que estamos en Navidad. Tenemos que decir también que ya tenemos compromisos para hacer algunas cosas importantes, como el tema del muro Marrero.

-¿A qué se refiere?

-A que hay que intervenir ahí porque está sometido a un embate tremendo del mar.

-¿Cómo lo van a hacer?

-Pues hay que reforzar y reparar el muro porque encima hay un paseo. Ya tenemos un acuerdo para los presupuestos del próximo año, que esta vez se van a a probar en enero, como debe ser.

-¿Corre peligro el paseo en ese punto de la playa?

-No ahora, pero si no hiciésemos nada, dentro algún tiempo se dirá que hay riesgo. No es en este momento, pero hay que intervenir para que no pase nada.

-Técnicamente, ¿cuál va a ser la intervención?

-Básicamente es un reforzamiento interno. Se trata de abrir y volver a reforzar. Eso cuesta, a precios actualizados, más de 1,1 millones de euros.

-¿Se plantea el Ayuntamiento la revisión de la apertura dominical del comercio?

-Con la ley en la mano, disminuir los horarios de las grandes superficies costaría una indemnización monstruosa. Lo que sí tengo claro es que las grandes afluencias turísticas son incompatibles e inconsistentes con un destino de turismo urbano. Por tanto, lo que seguro que no va a pasar estando nosotros, es que vayan a crecer las zonas de gran afluencia turística.

-¿Y ahí cómo encaja la vivienda vacacional?

-El problema ha sido el alquiler vacacional desregulado, que provoca un problema de turistificación. La convivencia del alquiler vacacional con las zonas residenciales es absolutamente pernicioso para el destino. Tenemos que regularlo porque además de ser injusto para el resto del sector, deviene en un encarecimiento de la vida y una pérdida de capacidad de alquiler de la población.

-¿Cuándo va a estar funcionando la MetroGuagua?

-Lo que más me preocupa no es ver cuándo estará circulando, sino que siga transformando para bien la ciudad. Ponerle fechas a esas cosas solo sirven para dejarte mal. ¿Puedo decir, acaso, cuándo va el Gobierno de Canarias a licitar y a concluir la obra de ampliación de la Avenida marítima? No. Por mí, la MetroGuagua circulaba mañana, pero esto no depende solo de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es que quede claro es que se sigue trabajando: está recuperado lo de Hoya de La Plata; está corregido el que tiene que haber una cochera en Jinámar.

-¿Pero no iban en Hoya de La Plata?

-Yo creo que no van a caber todas ahí por el incremento del uso del transporte público.

-Entiendo que habrá que cambiar el proyecto de Hoya de La Plata entonces...

-Claro porque no se puede decir que va a caber todo cuando sabemos que a lo mejor no. Esa es la duda en la que están la gente de Guaguas y Movilidad. Cuando haya una decisión definitiva lo diremos.