Directo Consejo de gobierno, en directo: la inmigración centra el arranque del curso político
Búnker ocupado en el Confital. Juan Carlos Alonso

Recuperado el búnker del Confital para su futura gestión cultural y etnográfica

Este lunes se ha llevado a cabo el desajolo de este inmueble público ocupado desde hace varios años

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:49

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Demarcación de Costas de Canarias han recuperado el bunker histórico ubicado en la Punta de El Confital tras ejecutarse, en la mañana de este lunes, el auto del Juzgado de lo Contencioso -Administrativo 4 autorizando el desalojo de este inmueble público, ocupado desde hace varios años.

La intervención se ha llevado a cabo por responsables de la Demarcación de Costas de Canarias, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la colaboración de la Concejalía de Ciudad de Mar y su servicio de limpieza de playas que gestiona FCC; el Servicio Municipal de Limpieza; la Unidad de Protección Animal; la Policía Local y la Policía Nacional.

«Concluye el proceso administrativo y judicial recuperar y proteger un inmueble de titularidad pública, que se encuentra en un entorno privilegiado de dominio público marítimo-terrestre», apunta el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo. «Es un paso más dentro de la estrategia municipal de conservación y recuperación de parte de nuestra historia. Se trata de recuperar los valores históricos y etnográficos de este espacio icónico de la ciudad».

Desalojo del búnker del Confital C7

Durante la mañana, operarios municipales han realizado las tareas de retirada de enseres y objetos acumulados en esta construcción defensiva de la II Guerra Mundial. Se ha limpiado e higienizado el espacio y se ha procedido a su cierre para su protección.

«Ciudad de Mar continuará trabajando para impulsar con el resto de instituciones competentes la rehabilitación y gestión cultural y educativa de estos equipamientos de extraordinario valor paisajístico, etnográfico e histórico, que tenemos el deber de conservar», concluye Quevedo.

Esta no es la única actuación realizada desde Ciudad de Mar para la recuperación de estos equipamientos. En abril de 2024, el Ayuntamiento recuperó otra instalación cercana. Dos búnkeres interconectados entre sí por un pasillo que también está fortificado.

