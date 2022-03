«Lo recuerdo casi todos los días... no me lo puedo quitar de la cabeza», dijo Marcos tribunales El investigado por el crimen de Pérez del Toro narró a las forenses que su tío le contó que había matado a su abuela: «Me sentí acorralado», expuso

«Me golpeó en la cabeza con el martillo, yo me quedé confuso, no llegué a perder el conocimiento, forcejeamos, él intentaba apuñalarme. Le mordí, nos peleamos, me zafé y me escondí detrás de la puerta del cuarto [...] Me dijo que mató a mi abuela. Yo lo recuerdo casi todos los días... no me lo puedo quitar de la cabeza». De esta forma tan expresiva narró Marcos José L.S., el joven estudiante que fue detenido por haber acabado con la vida de su tío, que a su vez había matado antes a su madre, los hechos ocurridos en la calle Pérez del Toro el 12 de abril de 2021.

En este procedimiento, este joven estudiante majorero se encuentra investigado por un presunto delito de homicidio, aunque los informes del Instituto de Medicina Legal determinan que atacó a su tío José Miguel López Esquerdo en un contexto de «peligro real para su vida y de muerte inminente, así como una vivencia emocional de miedo y terror a morir».

En este informe médico forense también se hace referencia al contenido de una entrevista que las especialistas mantuvieron con el investigado acerca de los hechos, en la que el estudiante aseguró que aún recordaba a diario lo vivido en la casa de su abuela, unos hechos por los que está siendo tratado por psicólogos.

Marcos José comenzó su relato diciendo que él sabía que su tío «tenía paranoias pero con nosotros no. Ahora que lo pienso, resulta curioso que pudiéramos llegar a pensar que lo veíamos mejor, que estaba siendo más consciente de sus problemas», detalló. « Justo antes de que matara a mi abuela, le regaló unas flores y nos dijo que iba a ir al psicólogo y pensamos que era esa semana. Lo recuerdo y no sé como pudimos llegar ni a pensarlo, porque él era impredecible, como ya lo había demostrado y nos lo demostró con todo lo que pasó», narró a las forenses. «Ahora pienso que igual lo estaría ya planeando -refiriéndose al crimen- y lo hizo para que nos quedáramos tranquilos y engañarnos para no estar en alerta», dijo.

El 12 de abril contó que lo vio «raro, estaba nervioso. Dijo que había que cambiar la llave de casa, pero no le prestamos mucha atención. También algo de que su amigo estaba secuestrado por los vecinos de arriba... Yo creo que era paranoide porque no pensaba bien de la gente».

Poco tiempo después, José Miguel se le «encaró» a Marcos José «por cuatro plantas de marihuana que yo tenía. A veces estaba bien y otras veces mal, así que no le hice mucho caso. Yo estaba en la habitación con el móvil y se metió conmigo, no le hice caso y volvió con un martillo y un cuchillo», relató. Esa fue «la primera vez que me puse en alerta. Yo le enseñé el móvil y le dije que estaba viendo un vídeo en Youtube, que no estaba hablando con los de arriba. A veces les había dejado cuchillos en la puerta a los de arriba», manifestó.

Según el relato del joven de 19 años, su tío «se tranquilizó cuando yo le persuadí de que no era nada, sólo vídeos». Salió y volvió a entrar en su habitación y le preguntó «¿te pasa algo? y siguió pensando que hablaba con los de arriba. Volvió a entrar y fue directo a golpearme con el martillo y el cuchillo».

En ese primer ataque, le «golpeó en la cabeza con el martillo, yo me quedé confuso, no llegué a perder el conocimiento, forcejeamos, él intentaba apuñalarme. Le mordí, nos peleamos, me zafé y me escondí detrás de la puerta del cuarto», explicó a las forenses. «Empezó a dar vueltas por toda la casa diciendo que la culpa era de los de arriba. Llamé al 112 y a mis padres». Fue en ese instante cuando le confesó lo que acababa de hacer: «Él me dijo que mató a mi abuela, yo no sabía si era verdad o una locura. Yo lo intentaba tranquilizar, pero después de lo que me estaba haciendo era fácil que la hubiera matado. Me sentí acorralado, la policía tocaba pero mi tío no abría la puerta, yo les había llamado», aseveró. Lo cierto es que José Miguel había clavado un cuchillo de grandes dimensiones a su madre -de 85 años y encamada- en el pecho minutos antes. «Entonces oí que cerró la puerta con llave, se movía mucho pero hubo un momento en que dejé de oírle. Me asomé, había dejado el martillo y el cuchillo en la mesa y lo cogí. Me encerré en el baño pero la policía no entraba y pensaba que se iban a ir, así que cuando vi que se despistó, le clavé el cuchillo», rememoró.

«Yo lo recuerdo casi todos los días... no me lo puedo quitar de la cabeza», finalizó este joven para el que su defensa pide la absolución.