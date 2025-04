Reconoce que escribió a la policía «me cago en todas las putas que os han parido»

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 29 de abril 2025, 16:03 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a María Candelaria Olivera Marrero a pagar una multa de 2.160 euros tras admitir haber publicado mensajes insultantes contra los diferentes cuerpos de policía y Guardia Civil en el perfil de Facebook que tenía la Policía Local de Artenara. Los hechos se produjeron en el año 2018, cuando la acusada, que entonces tenía 23 años, difundió comentarios ofensivos dirigidos a la Policía Local de dicho municipio cumbrero y a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con carácter general.

Según el relato de hechos reconocidos en el juicio, la procesada empleó expresiones como «perros del Estado», celebró la muerte de un agente de la Guardia Civil y acompañó sus publicaciones de etiquetas como «#vivaelterrorismo». Además, facilitó públicamente su dirección de residencia, invitando a ser localizada.

Los mensajes fueron difundidos a través del perfil de usuario 'MHG' y contenían expresiones como: «Quisiera cagarme en vuestras putas madres y todos los muertos que os han parido hijos de puta, y en toda esta nación de mierda hijos de puta tanta mierda con placa y pistola en este país, estoy a favor de esta que mate a tanta mierda con placa». También escribió: «Vuestras muertes son penosas cada vez que matan a un guardia civil o policía es buena noticia» y «tengo antecedentes, me da igual ir preso, hijos de mil putas». En relación con el hallazgo del cadáver de un guardia civil desaparecido, añadió: «Últimamente son buenas noticias guardia civiles muerto me burlo de las memorias de los guardias civiles perros malditos» y «me río yo de ese mierda que encontraron muerto».

Posteriormente, el 13 de junio de 2018, publicó este otro mensaje: «Hijos de puta que me cago en todas putas que os han parido a tanta mierda con placa, tengo gana que algún terrorista os vuele la cabeza o explote vuestras comisaria de mierda #viva el terrorismo». Y el 16 de julio del mismo año continuó con mensajes como: «Ser policía me daría vergüenza y asco putos violadores y corruptos asco me dan, nunca me arrepentiré de decir que sois unos perros bastardos y reventado cuando usáis el arma y os voláis los sesos, ya tengo antecedente por odio y nunca me voy a arrepentir delante de un juez o fiscal antes prefiero ir presa, panda de vagos corruptos de mierda». En esa misma fecha proporcionó su dirección de domicilio con el comentario «y si me vas a detener os digo donde estoy panda de perros del estado» seguido de «francisco iglot artiles número 27 4 derecha mar Zárate, Las Palmas, panda de vagos heroinómanos».

Inicialmente, la el fiscal José Antonio Díez solicitaba una condena de dos años de prisión por un delito de odio. Sin embargo, durante el juicio, modificó su acusación y rebajó la calificación a un delito de injurias, que no contempla penas privativas de libertad, sino penas económicas.

Esta reconsideración se basó en la doctrina jurisprudencial reciente del Tribunal Supremo en materia de delitos de odio. En particular, se aplicó el criterio fijado en el denominado caso Alsasua, en el que el Alto Tribunal determinó que los cuerpos de seguridad no constituyen colectivos protegidos por la legislación antidiscriminatoria, al no encontrarse en situación de especial vulnerabilidad. La Sala Segunda señaló en aquella sentencia que la protección antidiscriminatoria está destinada a colectivos tradicionalmente expuestos a situaciones de exclusión por motivos como raza, religión, ideología o enfermedad.

Siguiendo esta línea, la Fiscalía concluyó que en el presente caso tampoco concurren los requisitos necesarios para aplicar el tipo penal del delito de odio, y por tanto procedió a solicitar la condena por injurias. Esta figura penal sanciona las expresiones ofensivas o amenazantes dirigidas contra instituciones como las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales o similares, únicamente con penas de multa.

Durante la vista, María Candelaria Olivera Marrero reconoció la autoría de los mensajes publicados, a pesar de aquellos que escribió en los que expresó «nunca me voy a arrepentir delante de un juez o fiscal antes prefiero ir presa».

Asimismo, en el momento de comparecer ante el Tribunal, se encontraba bajo custodia policial, ya que había sido detenida a su llegada al Puerto de Las Palmas en virtud de una orden de búsqueda dictada por un juzgado de instrucción de Arucas.