«Quiero cumplir el sueño que ya consiguió mi hermana en 2007»

A sus 27 años, Daniela Medina espera cumplir el sueño que ya hizo realidad su hermana Silvana en 2007, ser reina del carnaval de su ciudad natal. Esta médico estético y cirujana capilar lleva esta fiesta en la sangre, ya que sus padres se conocieron en una comparsa y «fruto de ese amor nací yo», subraya entre risas.

-¿Qué le ha llevado a presentarse a reina del carnaval?

-Vengo de una familia carnavalera. Desde los 4 años he llevado la bandera de la comparsa Río Bamba y mi hermana Silvana fue reina en 2007. Mi diseñador y yo siempre hemos tenido este sueño y cuando surgió la posibilidad de presentarnos no lo dudamos.

-Si logra la corona, ¿qué espera que le aporte a nivel personal y profesional?

-A nivel personal es un sueño de toda la vida y creo que hasta los ojos me brillan al decirlo. A nivel profesional, mi oficio no tiene nada que ver, pero me considero médico-carnavalera al 100%.

-¿Qué significa el carnaval para usted?

-El carnaval es mi vida, al margen de mi familia y amigos. Sin el carnaval no estaría aquí, porque mis padres se conocieron en una comparsa y fruto de ese amor salí yo.

-Un carnaval que recuerde de manera especial.

-El de 2007, que fue el año que ganó mi hermana y yo me presenté a reina infantil y quedé primera dama.

-No entiende un carnaval sin...

-Sin mi familia.

-Un disfraz ideal.

-De hada.

-¿Qué aficiones tiene?

-Me gusta mucho la fotografía, bailar y viajar.

-¿Cuál es su plato preferido?

-El sushi.

-Un destino para viajar.

-Nueva York.

-El carnaval de 'La Tierra' llama a concienciar sobre el futuro del planeta, ¿de qué manera contribuye a reducir el impacto sobre él?

-Soy una persona que recicla desde hace muchos años. No como carne y creo que, aunque lo hago por los animales, también contribuye al medio ambiente. En la playa me pone enferma ver basura y colillas y me pongo a recogerlas. Tenemos que ser conscientes de que el mundo no es eterno y entre todos tenemos que cuidarlo.