«Este proyecto me ayuda a creer más en mí y a gestionar mejor mis emociones» drag shírah (Carla Domínguez Curbelo) Toma el testigo de Noa, la primera mujer en la gala drag, con 'Que no se borre mi nombre de la historia', de Israel Arbelo y Mari Mielares

-Preséntese ante el público...

-Estudio Patronaje y Confección. Nací el 17 de febrero de 2001 en Las Palmas de Gran Canaria y mi patrocinador es Darque Car.

-¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

-Es un sueño que tengo desde que era una niña y este año se hace realidad. Drag Noa fue quien me motivó para dar ese paso.

-¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

-Llevar a cabo un proyecto tan grande me está ayudando a creer más en mí misma y a gestionar mejor mis emociones. Lo considero una superación personal. A nivel profesional, mi intención no es dedicarme al drag, ya que lo veo como un hobby, pero sí que creo que me puede abrir puertas para dedicarme al diseño de vestuario de espectáculo, que es en lo que me formo y lo que me gusta. Aunque si me sale trabajo como drag, me lo puedo plantear.

- ¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

-Carla y Shírah no se parecen en nada, pero se complementan. Siempre digo que Shírah es mi salvavidas, es lo que me ayuda a salir un ratito de mi realidad. Con Shírah tengo todo lo que le gusta hacer a Carla, desde maquillaje y diseño, hasta música y baile. Una no sería nada sin la otra.

-¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

-La de 2008.

-¿Qué recuerdo conserva?

- Cuando vi a Drag Noa por primera vez... Fue su primer año. Ahí me di cuenta de que las mujeres también podemos estar aquí y empecé a soñar con llegar a ese escenario con mis plataformas.

-¿Qué le atrae del mundo drag?

-La diversidad que hay, el entorno, el arte que lo rodea... No sé, siento que es mi lugar.

-¿Cuál es el drag que tiene como referente y por qué?

-Tengo dos que considero mi familia drag ya que me han ayudado mucho. Uno es Drag Eiko. Es diferente, tiene su propia esencia y, haga lo que haga. ves a su personaje, me parece único. La otra es Noa. Ella fue la primera mujer en la gala drag y la que nos abrió las puertas a las que venimos ahora. Gracias a ella nosotras lo tenemos 'más fácil' y eso es digno de admirar.

-¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

-Lo tengo en mente desde hace bastante tiempo. En la realización, llevo desde noviembre.

-Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

-La música y la puesta en escena se complementan, contamos una historia y transmitimos un mensaje y todo tiene una coherencia, desde el principio hasta el final del show.

-La gala drag cumple 25 años. ¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorarla?

- Es mi primer año, así que no puedo decir mucho ya que como espectadora se ve de otra forma.

-No entiende el carnaval sin...

- La gala drag, obviamente.