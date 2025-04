La propuesta de capitalidad cultural europea de Las Palmas de Gran Canaria germina en Santa Ana

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 11 de abril 2025, 13:23 | Actualizado 13:57h. Comenta Compartir

La candidatura de la capitalidad europea de la cultura de 2031 ha brotado tras meses de trabajo soterrado. Un logo en forma de bucle infinito que resume la historia de estas dos ciudades que conforman Las Palmas y La Isleta, y estas dos islas que son una, Gran Canaria y Las Palmas de Gran Canaria; una oficina que recogerá las aportaciones que haga la ciudadanía; y un lema, 'Rebelión de la Geografía', articularán la propuesta palmense, que competirá con las de Granada, Jerez de la Frontera, Pamplona, Burgos, Oviedo, Toledo, Cáceres, Palma de Mallorca, Vitoria y León, que son las ciudades que hasta ahora han mostrado interés en ser capital europea de 2031, junto a otra urbe en Malta.

El logo y las banderolas que ya lucen en las Casas Consistoriales anuncian la intención del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e indican a quien quiera aportar ideas al proyecto el lugar donde se encuentra la nueva oficina de la capitalidad. Para ello, en el lugar que antes ocupó la oficina de turismo de la plaza de Santa Ana, ahora se ha abierto un espacio que atenderá a los vecinos y vecinas interesados en hacer llegar sus aportacciones.

Esta oficina tendrá sus puertas abiertas desde el próximo lunes, en horario de 10.00 horas a 14.00 horas, de lunes a viernes, y los martes también de 16.00 horas a 19.00 horas.

«Es un espacio abierto a encuentros informales e imprevistos con la ciudad», explicó el director de la candidatura, Tony Murphy, quien mostró un gran respeto por el potencial creativo de los encuentros informales con la ciudadanía en términos de creatividad.

«Nos imaginamos, o por lo menos lo deseamos, que un estudiante, por ejemplo, de regreso a su casa en el barrio de San José, o los participantes de la boda que se celebra en las Casas Consistoriales, o las personas aficionadas a bailar el ritmo de los años 50, que cuando el tiempo mejora, se citan en la Plaza de Santa Ana, y que todos ellos puedan conectar con la candidatura de una manera accidentada», añadió.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria comentó que con estos nuevos elementos comienza el camino de la capitalidad cultural europea, un proyecto que pretende ser un eje básico de transformación de la ciudad. «Es un nuevo programa cultural para una vida urbana que será referencia para el resto de ciudades europeas», aseguró la regidora socialista.

La apuesta por la rebelión no solo es un llamamiento a Europa para que reivindicar la insularidad ultraperiférica como puente de construcción de un futuro común, sino también «un gesto cultural» que permita que la candidatura se abra a saberes no oficiales, informales o historias no contadas, como relató Murphy.

Por eso, fue simbólico que el acto de presentación del lema, el logo y la oficina técnica de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria comenzara con la actuación del rapero Gekah, quien interpretó su 'Orgullo de Barrio', un tema que ensalza, de una manera descarnada y sincera, la personalidad de las ciudades que no ceden a la uniformidad.

La alcaldesa también destacó la importancia de la rebelión de Las Palmas de Gran Canaria. «Tenemos la necesidad de superar algunas de las fronteras culturales y materiales que limitan nuestra imaginación para que podamos responder a los desafíos del presente y a las esperanzas del futuro», aseveró, «una rebelión que aporte soluciones innovadoras, creativas y audaces a los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad europea». Entre ellos, Carolina Darias destacó la necesidad de preservar las condiciones de habitabilidad de los territorios frente a los retos que imponen la crisis ambiental, la desigualdad, la pérdidad de valor del bien común y la ruptura de los vínculos sociales.

Aunque todavía no se ha querido adelantar ningún elemento del contenido de la propuesta, Murphy detalló que la candidatura está lanzada a la búsqueda de «una nueva síntesis cultural que equilibre las condiciones materiales surgidas de la globalización con las nuevas condiciones culturales surgidas de una nueva conciencia territorial, una nueva síntesis cultural que integre los tres ambientes en los que se desenvuelve la vida de la ciudad: el medio natural, el medio humano y el medio digital».

La materialización de la propuesta, que todavía no tiene asignado presupuesto, es fruto de un trabajo callado que se inició a mediados de junio pasado y en el que se han mantenido 16 encuentros en los que han participado 211 personas y sus representantes.

