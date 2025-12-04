Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Navidad 2025

Programa de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria 2025: planes para hacer en el puente de diciembre

Arranca la programación de Navidad con el encendido del alumbrado este 4 de diciembre

CANARIAS7

CANARIAS7

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:18

Comenta

Tras completar el encendido del alumbrado de Navidad este jueves, Las Palmas de Gran Canaria arranca el primer fin de semana de la programación navideña.

Este 4 de diciembre se inauguran las actividades que estarán en activo durante todo el periodo festivo: la Ciudad de la Navidad (Plaza de Canarias), Feria de atracciones (El Refugio y Plaza de Canarias), espectáculos lumínicos (Plaza de Santa Ana, c/Mayor de Triana y La Puntilla) y el Belén de Arena de Las Canteras.

A continuación te desvelamos el programa de Navidad organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con todos los planes para el puente de diciembre.

4 de diciembre

19:30h. DJ Ray López. Trasera del Parque Santa Catalina

20:00h. Acto oficial del encendido navideño. Plaza de Santa Ana

20:00h. Concierto Los Salvapantallas. Trasera del Parque Santa Catalina

5 de diciembre

17:30h. Regalos con magia. Biblioteca Dolores Campos-Herrero

19:00h. DJ. Trasera Parque Santa Catalina

21:00h. Concierto Última Parada. Trasera Parque Santa Catalina

6 de diciembre

17:30–19:30h. Taller infantil: Botas de Papá Noel. Trasera Parque Santa Catalina

19:00h. Línea DJ. Trasera Parque Santa Catalina

20:00h. Concierto Grupo Tabaiba. Trasera Parque Santa Catalina

21:30h. Concierto Kilombo Improvisado. Trasera Parque Santa Catalina

7 de diciembre

11:00–13:00h. Taller infantil: Botes de Navidad. Trasera Parque Santa Catalina

17:30h. Concurso de Tarjetas Navideñas. Trasera Parque Santa Catalina

19:30h. Música DJ Estro. Trasera Parque Santa Catalina

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  2. 2 El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio
  3. 3 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  4. 4 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  5. 5 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  6. 6 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad
  7. 7 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  8. 8 El actor británico Jude Law rueda en Gran Canaria
  9. 9 Amenazas de muerte a la consejera de Turismo: así es la polémica ley que regula la vivienda vacacional en Canarias
  10. 10 Canarias rescatará la mascarilla en centros sanitarios para evitar la gripe: «Nadie se la pone»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Programa de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria 2025: planes para hacer en el puente de diciembre

Programa de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria 2025: planes para hacer en el puente de diciembre