Programa de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria 2025: planes para hacer en el puente de diciembre

Tras completar el encendido del alumbrado de Navidad este jueves, Las Palmas de Gran Canaria arranca el primer fin de semana de la programación navideña.

Este 4 de diciembre se inauguran las actividades que estarán en activo durante todo el periodo festivo: la Ciudad de la Navidad (Plaza de Canarias), Feria de atracciones (El Refugio y Plaza de Canarias), espectáculos lumínicos (Plaza de Santa Ana, c/Mayor de Triana y La Puntilla) y el Belén de Arena de Las Canteras.

A continuación te desvelamos el programa de Navidad organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con todos los planes para el puente de diciembre.

4 de diciembre

19:30h. DJ Ray López. Trasera del Parque Santa Catalina

20:00h. Acto oficial del encendido navideño. Plaza de Santa Ana

20:00h. Concierto Los Salvapantallas. Trasera del Parque Santa Catalina

5 de diciembre

17:30h. Regalos con magia. Biblioteca Dolores Campos-Herrero

19:00h. DJ. Trasera Parque Santa Catalina

21:00h. Concierto Última Parada. Trasera Parque Santa Catalina

6 de diciembre

17:30–19:30h. Taller infantil: Botas de Papá Noel. Trasera Parque Santa Catalina

19:00h. Línea DJ. Trasera Parque Santa Catalina

20:00h. Concierto Grupo Tabaiba. Trasera Parque Santa Catalina

21:30h. Concierto Kilombo Improvisado. Trasera Parque Santa Catalina

7 de diciembre

11:00–13:00h. Taller infantil: Botes de Navidad. Trasera Parque Santa Catalina

17:30h. Concurso de Tarjetas Navideñas. Trasera Parque Santa Catalina

19:30h. Música DJ Estro. Trasera Parque Santa Catalina