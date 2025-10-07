Programa Fotosub Las Palmas de Gran Canaria 2025: horario, actividades y cómo inscribirse
El Fotosub Las Palmas de Gran Canaria 2025 celebra la riqueza marina de Las Canteras con actividades para todas las edades del 3 al 12 de octubre.
El emblemático Fotosub de Las Palmas de Gran Canaria regresa este año con una completa programación que combina deporte, divulgación, arte y conciencia ambiental. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tiene como objetivo poner en valor la biodiversidad de la playa de Las Canteras, un ecosistema único que vuelve a ser el protagonista de este evento consolidado en el calendario deportivo y turístico de la ciudad.
La nueva edición contará con modalidades como el Open Fotosub, el Cazafotosub, el Fotosub Escolar y el Fotosub en Familia, además de una edición nocturna que promete espectaculares imágenes bajo el agua. Cada categoría permitirá a profesionales, aficionados y escolares capturar la vida submarina desde diferentes perspectivas, fomentando la participación y la educación ambiental.
El evento también ofrecerá talleres, rutas guiadas, bautizos de mar y actividades didácticas impartidas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a las que aún es posible inscribirse a través de lpafotosub.es.
El programa culminará con la entrega de premios y la clausura del evento, celebrando la unión entre deporte, arte y sostenibilidad.
Viernes, 3 de octubre
Exposición fotográfica en Playa Chica
Lunes, 6 de octubre
FOTOSUB ESCOLAR
Horario mañana: Charla didáctica en centros escolares, impartida por la ULPGC
Martes, 7 de octubre
FOTOSUB ESCOLAR
Horario mañana: Charla didáctica en centros escolares, impartida por la ULPGC
Horario mañana: Fotosub Escolar en Playa Chica
Miércoles, 8 de octubre
FOTOSUB ESCOLAR
Horario mañana: Charla didáctica en centros escolares, impartida por la ULPGC
Horario mañana: Fotosub Escolar en Playa Chica
Jueves, 9 de octubre
FOTOSUB ESCOLAR
Horario mañana: Charla didáctica en centros escolares, impartida por la ULPGC
Horario mañana: Fotosub Escolar en Playa Chica
FOTOSUB NOCTURNO
19:30h. Apertura del evento y checking de equipos
20:15h. Foto de grupo del Open Fotosub Nocturno
20:30h. Comienzo de la competición Open Fotosub Nocturno
22:00h. Fin de la competición Open Fotosub Nocturno
Viernes, 10 de octubre
FOTOSUB ESCOLAR
Horario mañana: Fotosub Escolar en Playa Chica
Sábado, 11 de octubre
OPEN FOTOSUB, CAZAFOTOSUB, Y ENTREGA DE PREMIOS CATEGORÍA PROFESIONAL
07:00h. Apertura del evento y checking de equipos
08:00h. Comienzo de la competición Open Fotosub y Cazafotosub
10:00h. Talleres infantiles, bautizos de mar con Buceo Canarias y rutas guiadas de snorkel con Salitre Sport
10:00h. Inicio del Fotosub en Familia y charlas divulgativas sobre el ecosistema de Las Canteras
12:00h. Fin de la competición profesional y deliberación del jurado
14:00h. Fin de bautizos de mar, rutas de snorkel y Fotosub en Familia
19:30h. Entrega de premios en el Hotel Cristina by Tigotán
Domingo, 12 de octubre
FOTOSUB EN FAMILIA
10:00h. Apertura del evento
10:00h. Talleres infantiles, bautizos de mar con Buceo Canarias y paseos en kayak con Salitre Sport
10:00h. Inicio de la competición Fotosub en Familia y charlas divulgativas sobre el ecosistema de Las Canteras
14:00h. Clausura del Fotosub Las Palmas de Gran Canaria 2025