Programa Fotosub Las Palmas de Gran Canaria 2025: horario, actividades y cómo inscribirse

CANARIAS7 Martes, 7 de octubre 2025, 09:40 Comenta Compartir

El emblemático Fotosub de Las Palmas de Gran Canaria regresa este año con una completa programación que combina deporte, divulgación, arte y conciencia ambiental. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tiene como objetivo poner en valor la biodiversidad de la playa de Las Canteras, un ecosistema único que vuelve a ser el protagonista de este evento consolidado en el calendario deportivo y turístico de la ciudad.

La nueva edición contará con modalidades como el Open Fotosub, el Cazafotosub, el Fotosub Escolar y el Fotosub en Familia, además de una edición nocturna que promete espectaculares imágenes bajo el agua. Cada categoría permitirá a profesionales, aficionados y escolares capturar la vida submarina desde diferentes perspectivas, fomentando la participación y la educación ambiental.

El evento también ofrecerá talleres, rutas guiadas, bautizos de mar y actividades didácticas impartidas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a las que aún es posible inscribirse a través de lpafotosub.es.

El campeón del mundo de fotografía submarina, David Barrio, presidirá el jurado profesional de Fotosub Las Palmas de Gran Canaria🙌 pic.twitter.com/4W7bv7mXsa — Turismo de Las Palmas de Gran Canaria (@LpaVisit) September 17, 2025

El programa culminará con la entrega de premios y la clausura del evento, celebrando la unión entre deporte, arte y sostenibilidad.

Viernes, 3 de octubre

Exposición fotográfica en Playa Chica

Lunes, 6 de octubre

FOTOSUB ESCOLAR

Horario mañana: Charla didáctica en centros escolares, impartida por la ULPGC

Martes, 7 de octubre

FOTOSUB ESCOLAR

Horario mañana: Charla didáctica en centros escolares, impartida por la ULPGC

Horario mañana: Fotosub Escolar en Playa Chica

Miércoles, 8 de octubre

FOTOSUB ESCOLAR

Horario mañana: Charla didáctica en centros escolares, impartida por la ULPGC

Horario mañana: Fotosub Escolar en Playa Chica

Jueves, 9 de octubre

FOTOSUB ESCOLAR

Horario mañana: Charla didáctica en centros escolares, impartida por la ULPGC

Horario mañana: Fotosub Escolar en Playa Chica

FOTOSUB NOCTURNO

19:30h. Apertura del evento y checking de equipos

20:15h. Foto de grupo del Open Fotosub Nocturno

20:30h. Comienzo de la competición Open Fotosub Nocturno

22:00h. Fin de la competición Open Fotosub Nocturno

Viernes, 10 de octubre

FOTOSUB ESCOLAR

Horario mañana: Fotosub Escolar en Playa Chica

Sábado, 11 de octubre

OPEN FOTOSUB, CAZAFOTOSUB, Y ENTREGA DE PREMIOS CATEGORÍA PROFESIONAL

07:00h. Apertura del evento y checking de equipos

08:00h. Comienzo de la competición Open Fotosub y Cazafotosub

10:00h. Talleres infantiles, bautizos de mar con Buceo Canarias y rutas guiadas de snorkel con Salitre Sport

10:00h. Inicio del Fotosub en Familia y charlas divulgativas sobre el ecosistema de Las Canteras

12:00h. Fin de la competición profesional y deliberación del jurado

14:00h. Fin de bautizos de mar, rutas de snorkel y Fotosub en Familia

19:30h. Entrega de premios en el Hotel Cristina by Tigotán

Domingo, 12 de octubre

FOTOSUB EN FAMILIA

10:00h. Apertura del evento

10:00h. Talleres infantiles, bautizos de mar con Buceo Canarias y paseos en kayak con Salitre Sport

10:00h. Inicio de la competición Fotosub en Familia y charlas divulgativas sobre el ecosistema de Las Canteras

14:00h. Clausura del Fotosub Las Palmas de Gran Canaria 2025