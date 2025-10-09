Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de una calabaza
Halloween 2025

Programa de Finaween en La Grada 2025: actividades para celebrar los Finaos y Halloween en Las Palmas de Gran Canaria

La ciudad de Las Palmas impulsa en octubre un ciclo gratuito llamado Finaween, que fusiona la tradición de los Finaos con propuestas lúdicas para jóvenes en La Grada (12-30 años)

CANARIAS7

CANARIAS7

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:07

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Juventud, ha diseñado un programa especial para conmemorar la tradición canaria de los Finaos combinada con la estética lúdica de Halloween bajo el nombre de 'Finaween'. Con esta propuesta, se busca involucrar al público joven del municipio en actividades gratuitas, creativas y con marcado carácter participativo, que se llevarán a cabo en el espacio juvenil La Grada durante el mes de octubre.

La iniciativa responde al compromiso municipal de fomentar el ocio saludable y promover espacios de convivencia juvenil alejados del consumo de alcohol y otras sustancias. Además, estas actividades complementan la oferta habitual del proyecto 'Noctámbulos', que también está activo en octubre y está orientado a jóvenes interesados en propuestas nocturnas culturales.

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, ha destacado que 'Finaween' representa una alternativa creativa para fechas señaladas y una forma de reforzar la vinculación de la juventud con las tradiciones propias, sin renunciar al componente contemporáneo del entretenimiento.

Las actividades se han planificado con un público entre 12 y 30 años como destinatario principal, garantizando gratuidad y espacios seguroToda la información de estas actividades. Los interesados pueden inscribirse a través de la web https://actividadesjuventud.laspalmasgc.es/.

Programa de actividades para celebrar Halloween y los Finaos en La Gradad (Las Palmas de Gran Canaria)
10 de octubre

17:00h. ¿Quién es Jack? by La Casa de los Enigmas (escape room / cluedo vivo ambientado en el Londres de 1888).

17 de octubre

17:00h. Harry Potter (selección de casas de Hogwarts, escape room «La receta perdida» y taller de pociones).

19 de octubre

'La Grada se mueve'. Talleres de salsa, bachata y más

30 de octubre

18:30h. Cine de Terror (proyección de It acompañada de roscas saladas).

31 de octubre

19:00h a 22:00h (pases cada 30 minutos). Tierras profanadas (experiencia inmersiva tipo escape room de terror, ambientada en un terreno sellado tras antiguas desapariciones).

