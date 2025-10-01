Programa de las Fiestas del Rosario de Vegueta 2025: fechas, horarios y actos
Las Fiestas del Rosario en Vegueta se celebran del 25 de septiembre al 9 de octubre.
Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:36
El barrio de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria se prepara para celebrar sus tradicionales Fiestas del Rosario, que se extenderán del 25 de septiembre al 9 de octubre de 2025. La concejala del Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, Nina Santana, ha destacado la importancia de estas fiestas como punto de encuentro comunitario, una ocasión para compartir costumbres y gozar de distintas expresiones artísticas bajo un mismo espíritu festivo.
Para la organización, colaboran la Asociación de Vecinos Vegueta-Santo Domingo, la Comisión de Fiestas de Nuestra Señora del Rosario y la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, entidades que trabajan para ofrecer una oferta plural y participativa para el barrio. Desde el arranque con el engalanamiento del barrio hasta los actos de clausura con entrega de premios, el programa combina elementos lúdicos, culturales y religiosos para atraer a vecinos y visitantes.
A lo largo de estas jornadas, no faltarán los conciertos, las charlas, las actividades familiares, el concurso de fotografía, las exposiciones, la procesión en honor a la Virgen del Rosario y las propuestas gastronómicas tradicionales. Cada día estará cargado de eventos pensados para distintos públicos, y muchas actividades tienen lugar en plazas, iglesias, patios vecinales y sedes históricas del barrio.
Programa completo de las Fiestas del Rosario 2025
Todas las actividades tienen lugar en la Plaza de Santo Domingo, salvo indicación contraria
Jueves 25 de septiembre
17:00: Engalanamiento de la Plaza de Santo Domingo y de las calles del barrio
19:30: Inauguración de la Exposición de carteles anunciadores de la XVI Noche de Boleros, abierta hasta el 2 de octubre
20:30: Ronda del Rosario y Serenata por los balcones engalanados (salida desde la sede de la Orden del Cachorro Canario)
Viernes 26 de septiembre
A partir de 00:00: Inicio del concurso de fotografía «Objetivo Vegueta», plazo de entrega hasta el 30 de septiembre a las 23:59
20:30: Inauguración de la escultura de arena del arenista Etual Ojeda en el patio de la Asociación de Vecinos
20:45: Pregón de las fiestas por el grupo «Los que no escarmientan» y entrega de reconocimientos de vegueteros y vegueteras de honor (Academia Nuez Aguilar y Juan Manuel Valido Cáceres)
Sábado 27 de septiembre
20:30: Espectáculo musical «La noche crooner» con Néstor García y Larry Jean Louis
Domingo 28 de septiembre
11:00: Día Familiar con Mascotas: estands de protectoras, pasarela canina, talleres infantiles, pintacaras, sorteos y actividades lúdicas
Lunes 29 de septiembre
19:00: Apertura de la Semana del Enyesque en el Cafetín Pancho Guerra (Casa de la Orden del Cachorro Canario), con cada noche plato tradicional a precio reducido
Martes 30 de septiembre
19:00: Encuentro literario «Desbaratando Libros» con María José Godoy, Luis Alberro Serrano, Ina Molina, Luis Verge, Margarita Otero y Carmelo González (en la sede de la Orden del Cachorro Canario)
23:59: Cierre del plazo para la presentación de fotografías al concurso «Objetivo Vegueta»
Miércoles 1 de octubre
19:00: Charla sobre la tradición belenística en la arena de Las Canteras, impartida por Miguel Rodríguez y Aday Rodríguez (patio de la Orden del Cachorro Canario)
Jueves 2 de octubre
19:30: Concierto del Coro de Cámara del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, en la ermita de Nuestra Señora de los Reyes
Viernes 3 de octubre
17:00: Inauguración de la exposición de las fotografías seleccionadas del concurso «Objetivo Vegueta» y apertura de la votación popular
17:00: Fiesta infantil con chocolatada, talleres, hinchables y pintacaras
20:30: XX Festival Folclórico de las Comunidades, con agrupaciones de Cataluña, Galicia, Murcia y Canarias
Sábado 4 de octubre
10:00 a 18:00: XV Feria del Coleccionismo de Gran Canaria (plaza)
20:30: Jam Session Reggae organizada por Guanchestudio
Domingo 5 de octubre
11:00: Misa canaria a cargo del grupo folclórico Tamarco, con ofrenda a la Virgen del Rosario
Procesión de Nuestra Señora del Rosario, acompañada por parrandas canarias (recorrido por calles García Tello, Reyes Católicos, Hernán Pérez de Grado, Paseo de San José y Sor Brígida Castelló)
13:00: Comida vecinal con baile de taifas
Lunes 6 de octubre
20:30: Concierto de órgano a cargo de Fran Luis Rodríguez Redondo, en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán
Martes 7 de octubre
20:00: Función litúrgica en honor a Nuestra Señora del Rosario
Jueves 9 de octubre
17:00: Cierre de la votación popular del concurso «Objetivo Vegueta» y recuento de votos
19:00: Entrega de premios del concurso «Objetivo Vegueta» (patio de la Casa de la Orden del Cachorro Canario)
