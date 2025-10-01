Programa de las Fiestas del Rosario de Vegueta 2025: fechas, horarios y actos

CANARIAS7 Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:36 Comenta Compartir

El barrio de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria se prepara para celebrar sus tradicionales Fiestas del Rosario, que se extenderán del 25 de septiembre al 9 de octubre de 2025. La concejala del Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, Nina Santana, ha destacado la importancia de estas fiestas como punto de encuentro comunitario, una ocasión para compartir costumbres y gozar de distintas expresiones artísticas bajo un mismo espíritu festivo.

Para la organización, colaboran la Asociación de Vecinos Vegueta-Santo Domingo, la Comisión de Fiestas de Nuestra Señora del Rosario y la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, entidades que trabajan para ofrecer una oferta plural y participativa para el barrio. Desde el arranque con el engalanamiento del barrio hasta los actos de clausura con entrega de premios, el programa combina elementos lúdicos, culturales y religiosos para atraer a vecinos y visitantes.

A lo largo de estas jornadas, no faltarán los conciertos, las charlas, las actividades familiares, el concurso de fotografía, las exposiciones, la procesión en honor a la Virgen del Rosario y las propuestas gastronómicas tradicionales. Cada día estará cargado de eventos pensados para distintos públicos, y muchas actividades tienen lugar en plazas, iglesias, patios vecinales y sedes históricas del barrio.

Programa completo de las Fiestas del Rosario 2025

Todas las actividades tienen lugar en la Plaza de Santo Domingo, salvo indicación contraria

Jueves 25 de septiembre

17:00: Engalanamiento de la Plaza de Santo Domingo y de las calles del barrio

19:30: Inauguración de la Exposición de carteles anunciadores de la XVI Noche de Boleros, abierta hasta el 2 de octubre

20:30: Ronda del Rosario y Serenata por los balcones engalanados (salida desde la sede de la Orden del Cachorro Canario)

Viernes 26 de septiembre

A partir de 00:00: Inicio del concurso de fotografía «Objetivo Vegueta», plazo de entrega hasta el 30 de septiembre a las 23:59

20:30: Inauguración de la escultura de arena del arenista Etual Ojeda en el patio de la Asociación de Vecinos

20:45: Pregón de las fiestas por el grupo «Los que no escarmientan» y entrega de reconocimientos de vegueteros y vegueteras de honor (Academia Nuez Aguilar y Juan Manuel Valido Cáceres)

Sábado 27 de septiembre

20:30: Espectáculo musical «La noche crooner» con Néstor García y Larry Jean Louis

Domingo 28 de septiembre

11:00: Día Familiar con Mascotas: estands de protectoras, pasarela canina, talleres infantiles, pintacaras, sorteos y actividades lúdicas

Lunes 29 de septiembre

19:00: Apertura de la Semana del Enyesque en el Cafetín Pancho Guerra (Casa de la Orden del Cachorro Canario), con cada noche plato tradicional a precio reducido

Martes 30 de septiembre

19:00: Encuentro literario «Desbaratando Libros» con María José Godoy, Luis Alberro Serrano, Ina Molina, Luis Verge, Margarita Otero y Carmelo González (en la sede de la Orden del Cachorro Canario)

23:59: Cierre del plazo para la presentación de fotografías al concurso «Objetivo Vegueta»

Miércoles 1 de octubre

19:00: Charla sobre la tradición belenística en la arena de Las Canteras, impartida por Miguel Rodríguez y Aday Rodríguez (patio de la Orden del Cachorro Canario)

Jueves 2 de octubre

19:30: Concierto del Coro de Cámara del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, en la ermita de Nuestra Señora de los Reyes

Viernes 3 de octubre

17:00: Inauguración de la exposición de las fotografías seleccionadas del concurso «Objetivo Vegueta» y apertura de la votación popular

17:00: Fiesta infantil con chocolatada, talleres, hinchables y pintacaras

20:30: XX Festival Folclórico de las Comunidades, con agrupaciones de Cataluña, Galicia, Murcia y Canarias

Sábado 4 de octubre

10:00 a 18:00: XV Feria del Coleccionismo de Gran Canaria (plaza)

20:30: Jam Session Reggae organizada por Guanchestudio

Domingo 5 de octubre

11:00: Misa canaria a cargo del grupo folclórico Tamarco, con ofrenda a la Virgen del Rosario

Procesión de Nuestra Señora del Rosario, acompañada por parrandas canarias (recorrido por calles García Tello, Reyes Católicos, Hernán Pérez de Grado, Paseo de San José y Sor Brígida Castelló)

13:00: Comida vecinal con baile de taifas

Lunes 6 de octubre

20:30: Concierto de órgano a cargo de Fran Luis Rodríguez Redondo, en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán

Martes 7 de octubre

20:00: Función litúrgica en honor a Nuestra Señora del Rosario

Jueves 9 de octubre

17:00: Cierre de la votación popular del concurso «Objetivo Vegueta» y recuento de votos

19:00: Entrega de premios del concurso «Objetivo Vegueta» (patio de la Casa de la Orden del Cachorro Canario)