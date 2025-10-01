Programa completo de las Fiestas de La Naval 2025: chapuzón, conciertos y actos en La Isleta

Recreación de la batalla de La Naval vinculada a la celebración de las fiestas.

Las Fiestas de La Naval de Las Palmas de Gran Canaria regresan en 2025 con más de 70 actos dirigidos a públicos de todas las edades. En la presentación oficial, la concejala de Fiestas, Inmaculada Medina, y el concejal del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, acompañados por miembros de la Comisión de Fiestas, dieron a conocer las novedades. Entre ellas, destacan dos maquetas a gran escala, la del Castillo de La Luz y la del barco corsario de Francis Drake, que intervendrán en el espectacular montaje de la Batalla Naval del sábado 11 de octubre.

El pistoletazo de salida tendrá lugar el jueves 2 de octubre con un paseo anunciador desde el Parque de Santa Catalina hasta los jardines del Castillo de La Luz, seguido de la subida de la bandera de la Virgen y el pregón a cargo de Héctor Alemán. A partir de ese día, la agenda festiva se extiende a lo largo de casi un mes, con propuestas que van desde actividades infantiles, conciertos callejeros y galas hasta ofrendas religiosas, recreaciones históricas y manifestaciones deportivas. La intención de los organizadores es implicar al vecindario de La Isleta y a todo el distrito, ofreciendo alternativas de disfrute para cada franja etaria.

Destacan en el programa citas emblemáticas como el Chapuzón Nocturno, la recreación de la batalla naval entre Drake y el Castillo, la procesión de Nuestra Señora de La Luz, la romería-ofrenda y las galas de elección de reinas y damas. También están previstas grabaciones de programas televisivos, certámenes folclóricos y noches temáticas de música diversa.

Sábado 27 de septiembre

18:00h. Inauguración de la fachada del templo parroquial de Nuestra Señora de La Luz

19:30h. Descendimiento de la imagen de la Virgen desde su altar

Jueves 2 de octubre

18:30h. Paseo anunciador del inicio de las fiestas (desde Parque Santa Catalina hasta los jardines del Castillo de La Luz)

19:30h. Subida de bandera de la Virgen (templo parroquial)

20:00h. Pregón oficial (jardines del Castillo de La Luz)

20:15h. Acto de hermanamiento entre El Chapuzón de La Naval y El Perdido de Valsequillo

20:30h. Entrega de distinciones y reconocimientos

21:00h. Concierto de la Banda Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria

21:30h. Castillo de fuegos artificiales

Viernes 3 de octubre

20:30h. Gala de elección de la Reina de La Naval 2025

23:00h. Noche musical y bailable con DJ

Sábado 4 de octubre

11:00h. Master class de zumba impartida por Vanesa Dance

20:00h. Encuentro solidario de murgas

Domingo 5 de octubre

20:00h. Gala de elección de la Reina Infantil de La Naval

Lunes 6 de octubre

20:00h. X Encuentro Poético Musical Simón Pérez Reyes

Martes 7 de octubre

20:00h. «Del Puerto al Tanger Club» — noche de tango con el grupo del Real Club Victoria

Jueves 9 de octubre

20:00h. Elección de Damas Star y Damas Super Star La Naval 2025

Viernes 10 de octubre

20:00h. Concierto del Chapuzón (calle Tenerife, junto al Mercado del Puerto)

20:30h. Salida del desfile de papahuevos (Plaza de la Luz hacia Real Club Victoria)

22:00h. Chapuzón Nocturno (plaza María Mérida) con pasacalle del Dragón chino y participación de murga Los Melindrosos; disparo volador y exhibición pirotécnica desde La Puntilla

22:30h. Noche musical y bailable con DJ

00:00h. Repique de campanas y traca final de voladores

Sábado 11 de octubre

06:00h. Rosario de la Aurora (recorrido por calles del barrio)

09:00h. Diana floreada (desde Plaza de la Luz por calles del barrio)

10:00h. Mercado de productos canarios (Castillo de La Luz / Juan Rejón)

10:30h. Exposición del Regimiento de Artillería Antiaérea 94 (jardines del Castillo)

11:00h. Exposición naval de maquetas (Plaza de la Luz)

18:00h. Recreación conmemorativa de la Batalla Naval (jardines del Castillo)

18:30h. Traslado simbólico de la llama (desde Av. Marítima frente al antiguo Campo de España hasta la parroquia)

20:00h. Procesión de la imagen de Nuestra Señora de La Luz

22:30h. Batalla naval histórica con espectáculo pirotécnico (calle Agustín Millares Sall)

23:00h. Verbena con La Mekánica by Tamarindo y DJ

Domingo 12 de octubre

12:00h. Fiesta de la espuma y juegos infantiles (Plaza de la Luz)

20:00h. Noche de variedades con Ballet Sensación y transformistas

Lunes 13 de octubre

17:00h. Festival Coreográfico Silvia Barrera

Martes 14 de octubre

20:00h. Noche de coplas, canción española y baile español (solistas y grupo de baile del Real Club Victoria)

Miércoles 15 de octubre

17:00h. Fiesta infantil «Búsqueda del Tesoro» (jardines del Castillo de La Luz)

20:30h. Scala en Hi-Fi adulta (Plaza de la Luz), presentada por Carmen Robaina

Jueves 16 de octubre

17:30h. Merienda popular con baile (Plaza de la Luz)

Viernes 17 de octubre

20:00h. Grabación del programa «Tenderete» de TVE (jardines del Castillo) con A.F.C. Buchito de Café y Parranda El Golpito

23:00h. Concierto musical (Plaza de la Luz) con la actuación de Los Lola

Sábado 18 de octubre

10:00h. Mercado de productos canarios (Parque Santa Catalina)

18:00h. Romería-ofrenda a Nuestra Señora de La Luz (salida desde Parque de Santa Catalina por calles Luis Morote, Sagasta, Tenerife, Albareda, Juan Rejón y Pérez Muñoz)

22:00h. Noche de parrandas (actuaciones en calles Tenerife, Sagasta, Gofiones y entorno del Mercado)

23:00h. Verbena parrandera de La Naval con Leyenda Joven y Chicas Melodía

Domingo 19 de octubre (Octava de La Naval)

12:00h. XIII Festival Folclórico (Plaza de la Luz), con A.F.C. Buchito de Café, A.F. Volcán de San Juan y C.B. Danzarines Alteños

18:00h. Celebración eucarística y procesión de la Octava por el barrio, acompañada por el Grupo Ibaradem, seguida de quema de fuegos artificiales en la Plaza de La Puntilla y en el templo; traca final

Sábado 25 de octubre

19:00h. II Encuentro de Tunas y IX Certamen Regional de Tunas (Plaza de la Luz, en colaboración con el Real Club Victoria)