La Isleta da la bienvenida a las Fiestas de la Naval con más de 70 actos

El barrio de La Isleta se prepara para las Fiestas de La Naval, que arrancan este jueves 2 de octubre con el pregón a cargo del concejal Héctor Alemán. La programación, presentada este lunes por los ediles Inmaculada Medina y Alemán junto a la Comisión de Fiestas, incluye más de 70 actividades lúdicas, deportivas y religiosas.

Durante el acto se mostraron dos grandes maquetas del Castillo de La Luz y del barco del corsario Francis Drake, que formarán parte de la recreación de la tradicional Batalla Naval. Medina destacó la organización conjunta de las concejalías y la Sociedad de Promoción, mientras que el presidente de la Comisión, Paco Medina, subrayó el peso que tendrán este año las bandas y orquestas en los principales eventos.

El programa comenzará con un paseo anunciador desde el Parque de Santa Catalina, el izado de la bandera de la virgen y el pregón en los jardines del Castillo de La Luz, acompañado de un acto de hermanamiento con Valsequillo. Entre las citas más destacadas figuran la Gala de la Reina, el Encuentro de Murgas, el Encuentro Poético Musical Simón Pérez Reyes y la elección de las Damas Star y Super Star.

Las fiestas, reconocidas como una de las grandes celebraciones de la ciudad, buscan mantener vivas las tradiciones al tiempo que se abren a nuevas propuestas. Este año se refuerza la participación ciudadana y se da mayor protagonismo a la música en la calle, con conciertos, desfiles y actividades pensadas para todas las edades.

El 10 con el Chapuzón Nocturno en Las Canteras, precedido por el concierto de Tacones Rojos y un desfile de papagüevos. El día grande será el 11, con la procesión de la venerada imagen de Nuestra Señora de La Luz (20:00 horas) y la recreación mediante un espectáculo pirotécnico de la batalla entre el barco de Sir Francis Drake y el Castillo de La Luz, con maquetas cortesía del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme.

El sábado, 18 de octubre, tendrá lugar la romería-ofrenda a Nuestra Señora de La Luz, que cuenta con el título honorífico de Alcaldesa Mayor Perpetua de Las Palmas de Gran Canaria y patrona del Puerto. A su finalización se celebrará la Noche de Parradas en los alrededores de las calles Tenerife, Sagasta y Gofiones, y del Mercado del Puerto.

El domingo, 19 de octubre, se celebrará la Octava de La Naval con el XIII Festival Folclórico en la plaza de Nuestra Señora de La Luz con las actuaciones a partir de las 12:00 horas de Buchito de Café, A. F. Volcán de San Juan y el C. B. Danzar de Los Alisios, estas dos últimas agrupaciones procedentes de La Palma. Las fiestas finalizarán el sábado, 25 de octubre, con el II Encuentro de Tunas en el escenario de la Plaza de la Luz, que coincidirá con el IX Certamen Regional de Tunas en colaboración con el Real Club Victoria.