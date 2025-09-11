A prisión provisional el hombre que mató a su madre a cuchilladas en Siete Puertas La autoridad judicial imputa inicialmente a Esteban Amadeo G.P. un presunto delito de homicidio

Momento en el que la Policía Nacional detiene a Esteban Amadeo G.P., quien presuntamente mató a su madre dentro del domicilio donde ambos vivían.

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:24 | Actualizado 16:37h.

La autoridad al frente del juzgado en funciones de guardia de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para Esteban Amadeo G.P., tras presuntamente matar a su madre Ofelia Josefina a cuchilladas en la vivienda donde vivían ambos en el barrio de Siete Puertas el pasado lunes 8 de septiembre. Le imputa inicialmente un delito de homicidio.

El detenido, que presuntamente acabó con la vida de su madre, Ofelia Josefina Pereyra, en el barrio de Siete Puertas, en Las Palmas de Gran Canaria, en la noche del pasado lunes, reconoció a la Policía Local y Nacional los hechos y los justificó asegurando que era objeto de «brujería» por parte de su madre, de 78 años. «Fui yo quien la maté agente, fui yo quien llamé», le dijo a los agentes que se personaron en el lugar en respuesta a la llamada que él mismo efectuó para alertar al 112 y confesar los hechos. «Ella me hacía brujería desde pequeño y ahora me lo sigue haciendo con la pareja nueva, ya no podía más, me tenían loco y no podía más».

El hombre, que presentaba una herida sangrante en la muñeca, reconoció que no le resultó sencillo matar a su madre. «Le he tenido que dar fuerte porque me costó matarla», expuso. «Disculpe agente, siento que tenga que presenciar esto», añadió el hombre, que fue detenido en ese momento hasta la llegada de la Policía Nacional, que puso el caso en manos de la unidad de Homicidios.

Los policías descubrieron que la víctima presentaba varias puñaladas en el pecho. A escasos centímetros del cadáver también pudieron hallar un cuchillo de grandes dimensiones que estaba impregnado de sangre, según explican fuentes policiales.

Los agentes se encontraron el cuerpo de la mujer en la entrada del domicilio, aunque creen que la agresión comenzó en el salón, y que la fallecida habría tratado de huir. Los investigadores notaron ciertas incongruencias en las declaraciones del detenido y se está a la espera del resultado de la autopsia para determinar entre otros asuntos el número de puñaladas que habría propinado a su progenitora.

El presunto homicida, de 49 años, estuvo ingresado tras ser detenido en la unidad de Psiquiatría del hospital Insular –aunque no tiene antecedentes de este estilo–. Ante la Policía llegó a afirmar que su progenitora abusaba sexualmente de él y pidió a los agentes que no cogieran el ordenador portátil porque, según aseguró, contenía pornografía infantil y no quería que lo viesen. No constan denuncias previas entre ambos.

Yésica Pérez, una joven vecina de la zona, confirmó el pasado martes que el barrio está consternado tras conocerse el crimen. «Esto es muy tranquilo. Aquí todos nos conocemos... a ellos solo de vista», explicó.

El de Siete Puertas es el duodécimo crimen cometido en la provincia de Las Palmas en lo que va de año 2025.

