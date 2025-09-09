Consternación en Siete Puertas tras la muerte de Ofelia Josefina: «Esto es muy tranquilo, nunca pasa nada» Esteban Amadeo G.P. asesinó este lunes a su madre en la vivienda donde vivían ambos | El detenido se encuentra ingresado en la unidad de Psiquiatría del hospital Insular

Imagen de la entrada de la vivienda donde ocurrieron los hechos el pasado lunes.

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 17:11 Comenta Compartir

Un gato se resguardaba bajo la entrada de la vivienda número 59 del diseminado Siete Puertas en Las Palmas de Gran Canaria donde este lunes Esteban Amadeo G.P. presuntamente asesinó a su madre Ofelia Josefina Pereyra López, de 78 años, a cuchilladas. Yésica Pérez, vecina de la zona, afirma que el barrio está consternado tras el crimen ya que «esto es muy tranquilo, nunca pasa nada» mientras abre su paraguas en un día gris y lluvioso. El detenido se encuentra ingresado en la unidad de Psiquiatría del hospital Insular, pasará a disposición judicial cuando reciba el alta.

«Es muy raro, aquí todos nos conocemos... aunque personalmente a ellos solo de vista», comenta mientras se dispone a coger su vehículo, que se encuentra aparcado justo al lado del coche del presunto asesino, que fue el encargado de llamar el mismo lunes por la noche a la Policía Local de la capital grancanaria y confesar los hechos.

Arcadio Suárez

El barrio amaneció este miércoles con una fina lluvia. A pesar de lo ocurrido, la tranquilidad siguió reinando en un lugar donde las calles se encontraban vacías. Pérez, que vive muy cerca de donde Esteban Amadeo G.P. mató a su madre, apostilla que «no recuerda algo así antes».

Esta joven grancanaria está muy «sorprendida» por los hechos, aunque poco más pudo aportar porque «solo les pongo cara y ya», comenta antes de encender el coche e irse a hacer diferentes gestiones.

El bar Siete Puertas se encontraba cerrado por vacaciones desde el pasado jueves 4 de septiembre. Este miércoles volverá a abrir sus puertas y el principal tema de conversación entre sus clientes y trabajadores será lo que ocurrió el pasado lunes muy cerca del mencionado establecimiento.

Efectivos del Grupo de Homicidios y de la Científica de la Comisaría General de Policía Judicial se hicieron cargo de las pesquisas

El homicida, de 40 años, se encuentra detenido por la Policía Nacional. «Fui yo quien la mató, ella me hacía brujería», confesó el hombre a los agentes de la Policía Local de la capital grancanaria. Se encontraron el cuerpo de la mujer en la entrada del domicilio, aunque creen que empezaron las agresiones en el salón y la fallecida trató de huir.

El detenido afirmó a la Policía que su progenitora abusaba sexualmente de él y además señaló que no cogieran el ordenador portátil ya que tenía pornografía infantil y no quería que lo viesen. Los agentes notaron ciertas incongruencias en sus afirmaciones.

Se está a la espera de la autopsia para determinar el número de puñaladas que propició a su madre.