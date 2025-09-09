Mata a su madre a cuchilladas en San Lorenzo Esteban Amadeo G.P. acabó con la vida de su progenitora, de 78 años

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de septiembre 2025 | Actualizado 09/09/2025 00:01h.

La Policía Nacional ha detenido a Esteban Amadeo G.P. por haber, presuntamente, matado a su madre dentro del domicilio donde vivían ambos, en San Lorenzo. Los hechos sucedieron pasadas las 21.00 horas de este lunes en una vivienda localizada en una zona conocida como diseminado de Siete Puertas.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar alertados por una agresión que ocurrió dentro de esta vivienda. Al llegar, se encontraron a Esteban Amadeo G.P. con una herida sangrante en su mano y, a su lado, el cuerpo ya inerte de su madre a la que había propinado varias puñaladas, la mayoría de ellas en el tórax. La herida, según manifestó el propio detenido, se la hizo él mismo mientras atacaba a su progenitora, de 78 años de edad.

Esteban Amadeo G.P. fue detenido por los agentes de la Policía Nacional que acudieron a la llamada y fue también atendido por profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que acudieron inicialmente al lugar de los hechos en una ambulancia de soporte vital básico. Este suceso causó una gran alarma entre los pocos vecinos que viven cerca de la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Minutos después hicieron acto de presencia en la casa efectivos del Grupo de Homicidios y de la Científica de la Comisaría General de Policía Judicial que se hicieron cargo de practicar las pesquisas necesarias para esclarecer los detalles de este crimen. También acudió la comitiva judicial en funciones de guardia y los forenses para proceder al levantamiento del cadáver.

El de San Lorenzo es el duodécimo crimen cometido en la provincia de Las Palmas en lo que va de año 2025. Entre las muertes violentas investigadas están la de un supuesto narco tiroteado en Telde, el apuñalamiento de un abuelo por parte de su propia nieta en Firgas, un asesinato machista en El Zardo en el que el autor acabó ahorcándose, la muerte de un hombre de 49 años como consecuencia de un brutal puñetazo tras una pelea en Arguineguín, el asesinato de una mujer venezolana dentro del bar Arenales, el apuñalamiento en el abdomen de un sintecho en Playa del Inglés, la muerte por estrangulamiento de un varón dentro de una pensión en San José, el incendio que provocó una mujer y acabó con la vida de un hombre dentro de su furgón en Telde, el crimen de una mujer a manos de su pareja en Schamann y la muerte violenta, dentro de su domicilio, de una mujer en La Aldea, entre otros.

Mientras, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han registrado nueve crímenes en lo que va de 2025.

