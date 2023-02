María Santiago se subirá al escenario del parque Santa Catalina en séptimo lugar para intentar ser la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Natural de Fuerteventura, del pueblo Las Playitas, estudia Higiene Bucodental en Granada. Lucirá la fantasía 'Entre las aguas de Cofete', diseñada por Luis Miguel Rodríguez Roger y patrocinada por Radio Sintonía Fuerteventura, Aluminios Araya y Padilla Supermercados-Spar.

-¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

-Cada vez que pienso en el carnaval me recuerdo desde muy pequeña bailando en la fiesta de La Cala, y me apetecía revivir esas emociones, esta vez, en el carnaval de la capital grancanaria.

- ¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

-Me lo tomé un poco a risa. El diseñador me lo propuso durante varios años, y yo debido a la inseguridad decía que no, pero este año me animé a dar el paso y no puedo estar más contenta. Sentí mucha alegría porque noté que ellos estaban seguros de la decisión, y más segura estaba yo de poder participar. Presentarme a reina es mi sueño desde siempre, me lo había marcado a largo plazo, pero al final ha sido más pronto de lo que pensaba, por lo que me siento súper agradecida.

-¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

-Siempre recuerdo el carnaval bailando junto a mis compañeras de escuelas de baile. A pesar de dejarlo momentáneamente debido a los estudios y por diversos motivos, siempre había tenido esa espina clavada de que algún día tenía que subirme a un escenario, porque las ganas las seguía guardando.

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

-Si la consiguiera, espero un año de muchas emociones, donde podré mostrar a todo el mundo que vive el carnaval igual que yo esa ilusión acumulada que tengo.

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

-Hay que ensayar mucho. Es verdad que pesa un poco, pero al final como digo yo, se sacarán fuerzas hasta de donde no las hay. Estoy yendo a entrenar durante la semana para afrontarlo.

-¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario de Santa Catalina?

-Me la imagino bastante bonita, porque al final es un sentimiento que todos los canarios tenemos, y creo que vivirla desde dentro será muy intenso.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año. ¿Está preparada para asumirlas?

-Como serán obligaciones relacionadas con el carnaval la verdad es que las ganas vienen solas. Los canarios tenemos esa ilusión por esta fiesta siempre dentro guardada. Cualquier trabajo donde tenga que representar al carnaval, aquí o fuera, lo viviré con muchas ganas.

-No se imagina el carnaval sin...

-Sin un buen disfraz, sin la purpurina, sin un escenario y sin música que anime bastante.

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

-Lo emplearía en arreglar un poco las desgracias que se ven por ahí hoy en día. Creo que no hay mejor poder que arreglar un poco el mundo en general.

-Este año el motivo del carnaval es la música disco. ¿Qué tipo de música suele escuchar?

-Escucho, sobre todo, las canciones que van saliendo en el día a día. Consumo mucho artistas del género urbano, los últimos éxitos son los que más suelo escuchar. Tampoco es que sea una aficionada de cierto artista, pero me gusta la música en general.