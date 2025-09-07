La Policía Local se moviliza ante el conflicto laboral Bajo el lema de 'Por la dignidad de LPGC; basta ya de mentiras' organizaron hoy una «caminata reivindicativa» en la playa de Las Canteras que se repetirá cada domingo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:00

Los sindicatos UGT, CC OO, USPB, CSIF y SPPLB decidieron declarar esta semana a los colectivos de la Policía Local y de los agentes de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria en situación de conflicto laboral. Por este motivo, se ha constituido una plataforma unificada de sindicatos para denunciar «la extrema pasividad de la administración a la hora de atender y negociar todas las reivindicaciones planteadas por los propios sindicatos a lo largo de los últimos años», según informaron en un comunicado.

Tras la primera medida de protesta efectuada este domingo en las Canteras, lo siguiente es plantear a los representantes de los agentes una invitación «a la no realización de horas extras en eventos multitudinarios (incluidas las del turno ordinario que coincida con el horario de dicho evento)», lo que se concreta, por el momento, en la celebración de la Binter Night Run, el próximo 2 de noviembre.