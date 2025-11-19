Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en directo: el PP solicita la reprobación de la alcaldesa, Carolina Darias
Además, se tratarán los nuevos contratos de emergencia para el servicio de limpieza licitados por el Consistorio
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 19 de noviembre 2025
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebra el pleno extraordinario solicitado por el PP para solicitar la reprobación de la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, y debatir los nuevos contratos de emergencia para el servicio de limpieza licitados por el Consistorio.