El bronco pleno de la basura: una emergencia sanitaria entre acusaciones de machistas, ausentes, ineptos y tránsfugas Rechazadas las peticiones de reprobación de la alcaldesa, Carolina Darias, y del cese del concejal de Limpieza, Héctor Alemán | La portavoz del PP, que pidió el pleno extraordinario, no acudió por estar en el Congreso de los Diputados

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:52 | Actualizado 15:00h.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado un pleno extraordinario sobre la situación de insalubridad que vive la ciudad y la contratación por emergencia de FCC para recoger los contenedores y limpiar las calles.

La sesión fue celebrada a instancias del Partido Popular, aunque su portavoz, Jimena Delgado-Taramona, no acudió a las Casas Consistoriales porque tenía que acudir a la sesión del Congreso de los Diputados ya que también es parlamentaria.

El pleno discurrió con un tono alto y bronco en el que las líneas argumentales de gobierno y oposición quedaron claras desde el primer minuto, con los populares tratando de conseguir, en vano, una reprobación del responsable de Limpieza; y el gobierno defendiendo la necesidad de actuar instalado en la urgencia.

El concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Héctor Alemán, defendió la contratación de urgencia por la situación a la que se llegó a partir de septiembre. «Ya no se podía asegurar la salubridad de las calles», dijo, aunque omitió el argumento de la falta de disponibilidad de personal que se alegó cuando se presentó el contrato de emergencia.

Buena parte de su intervención se centró en defender la gestión realizada y en acusar al Partido Popular de promover el deterioro de la imagen de la ciudad. «Ustedes quieren destruir el Servicio Municipal de Limpieza intentando convocar manifestaciones, promover el incivismo, enfrentar a los vecinos...», les espetó. También usó parte de su tiempo y de sus fuerzas en hacer constar la ausencia de Jimena Delgado-Taramona como ejemplo de su supuesto desinterés en los problemas de la ciudad.

Desde Salud Pública, la concejala Carmen Luz Vargas justificó la contratación de emergencia por motivos de salud pública con la incorporación de más de doscientos efectivos.

Sin embargo, el PP mantuvo su dirección. El concejal Ignacio Guerra pidió la dimisión de Alemán. «Lleva años diciendo que la ciudad está mejor, pero si es cierto, ¿cómo de repente aparece una emergencia sanitaria? ¿Cuándo, en qué barrios, en qué informes técnicos se justifica?», preguntó, «¿cuál es su responsabilidad en esta cuestión?».

El edil popular recordó que «la emergencia no cae del cielo, es el resultado de una gestión deficiente, de una mala planificación, de mirar hacia otro lado mientras el servicio se deterioraba».

Esa misma línea argumental fue la que empleó María Más, quien advirtió de que el problema «no es una situación sobrevenida».

El edil Diego López-Galán, también del PP, centró su crítica en «la incapacidad de gestión» demostrada con la gestión de los grandes contratos. Indicó que el servicio contaba con más de 40 contratos adjudicados cuando el gobierno tomó posesión en 2023 y le echó en cara que no tomara ninguna decisión ante la previsible finalización de esos contratos. «La situación solo ha ido deteriorándose», abundó, «llegar aquí demuestra que no hay hoja de ruta». Y atribuyó el problema de la suciedad al empeño de promover dos macrocontratos por ocho años de duración. «Había otras formas de hacerlo», aseveró.

Esta parte del debate fue respondida por el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, quien reseñó que la decisión de la contratación de emergencia que adoptó la Junta de Gobierno fue «necesaria, conveniente, inaplazable y oportuna». Defendió la legalidad de la medida por la situación de emergencia y dijo que hay informes jurídicos, técnicos y de salud pública que lo justifican.

«En septiembre ocurre algo notorio en la ciudad», expuso, «no se recoge la basura en los barrios durante seis días». Aseguró que en los dos años anteriores no había ocurrido, aunque parte del público elevó la voz para decir que sí.

«Reconocimos que la limpieza había que mejorarla desde el primer día y lo hicimos con planes especiales en todos los barrios», expuso, «pero la decisión de septiembre es que ahora la ciudad va a estar mucho más limpia para desgracia de ustedes, se les acaba el chollo de la crítica». Y por eso, anunció, «ahora hablarán de la tasa de basura, que se aplica en todos los municipios de España porque así lo dice la ley» de acuerdo a los costes directos e indirectos del servicio. El edil recordó que habrá bonificaciones.

Por otro lado, el Pleno rechazó la propuesta de moción del PP para crear una comisión específica para el seguimiento y evaluación del contrato de emergencia y del resto de las contrataciones, que supervisara el cumplimiento de los pliegos e informara de incidencias y resultados.

La concejala Olga Palacios recordó que la plantilla del servicio municipal de Limpieza ha perdido un 9% de efectivos en un año. Y que desde principios de mandato hay 342 trabajadores menos. «Esto es un desmantelamiento de la parte pública del servicio», denunció para justificar la comisión.

Desde Vox, Rafael de Juan Miñón denunció que se había cercenado su derecho de participación al haberles sido negada la presentación de una enmienda a la moción del PP. También achacó al PP que apoyara su petición en la edila Clotilde Sánchez, exedila de Vox y ahora concejala no adscrita, a la que siguen refiriéndose como tránsfuga. Respecto al fondo del asunto, el edil ultraconservador señaló que el contrato de emergencia es el reconocimiento de que la ciudad estaba sucia. «Ustedes no lo reconocían, no les bastaban las quejas de los vecinos, las imágenes de las ratas, les ha faltado humildad y han actuado cuando la gente ya estaba harta», señaló, y pidió más civismo a la ciudadanía y más sanciones a la Policía Local para quienes no cumplan la norma.

Para el portavoz de CC, David Suárez, la contratación de cuatro conductores no puede ser esbozado como un logro tras dos años de gestión de Héctor Alemán. «Ustedes han contratado a dedo a la empresa que ha generado el problema», volvió al asunto de la contratación de emergencia a FCC.

A ellos respondió el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, reseñando el carácter desproporcionado de la moción porque cede las atribuciones del control de los contratos a un grupo de empleados públicos. «Es uno de los mayores ataques a la democracia municipal», expuso, «esta propuesta demuestra el profundo autoritarismo del PP, tiene tan poco aprecio a la democracia como Vox, hasta el punto de acudir a soluciones tecnocráticas para resolver los problemas».

Olga Palacios tomó la palabra luego. «Los intereses de los vecinos quedaron reflejados en más de 5.000 quejas en menos de un año», le respondió, «(la falta de limpieza) no ha sido un imprevisto, son dos años de negación de la suciedad, es la gestión del PSOE la que ha llevado a la ciudad a una emergencia sanitaria».

Clotilde Sánchez tomó la palabra para arremeter «contra la ultraderecha» por atacarla por ser una mujer. «Son unos cobardes y unos machistas, ya he tenido que aguantar bastante los dos años que he estado con ellos, basta ya», elevó la voz.

En su segundo turno de intervención, David Suárez reprochó al concejal Alemán su mala gestión, que ejemplificó en el retraso del quinto contenedor. «Estamos cansados de las mentiras de siempre, por lo menos cúrrese una mentira nueva», le dijo.

A continuación, Rafael de Juan insistió en «la desastrosa gestión» y pidió a la alcaldesa, Carolina Darias, que cesara al edil de Limpieza. Luego respondió a Sánchez en su guerra particular: «No somos machistas, pensamos que ha traicionado a los votantes de Vox».

Por último, Héctor Alemán volvió a arremeter contra la propuesta «antidemocrática» del PP. Comparó la petición del grupo municipal popular con la decisión que toma ese partido desde el Gobierno de Canarias, con cuatro declaraciones de emergencia. «No han pedido que el consejero ceda sus competencias a un grupo tecnocrático», expuso.

El último punto del orden del día fue el de la reprobación de la alcaldesa. La petición la planteó el concejal del PP Ignacio Guerra, que inició su comparecencia para defender la ausencia de Jimena Delgado-Taramona. «Está trabajando por España pero ustedes no tienen aquí a una concejala porque está imputada», dijo en relación a la exedila Inmaculada Medina.

Guerra acusó a Darias de no proteger a los trabajadores públicos del servicio de Limpieza ni la salud de la ciudadanía. «No sabemos si su orgullo le permitirá reconocer que la ciudad se le ha ido de las manos, ustedes son un peligro para la ciudad, han puesto en peligro la salud de los ciudadanos y visitantes... su irresponsabilidad ha llevado a esta ciudad a la peor situación», dijo, «hoy el PP hace un anuncio: paralizamos el pelotazo de 500 millones del PSOE y el servicio tendrá dos contratos, manteniendo vigente el mix de la parte pública y privada, con el objetivo de modernizar el servicio».

Para ello, dijo, el PP abrirá una mesa de diálogo con los trabajadores. «Esta ciudad necesita limpieza y eso pasa por la reprobación de Darias», sentenció.

Por su parte, Clotilde Sánchez justificó la firma de la convocatoria. «Soy consciente de que se ha sufrido la consecuencia de un conflicto laboral y de que se ha contratado un servicio de emergencia, he visto el inicio del cambio y advierto de una nueva situación, así que me abstendré de votar», anunció.

Vox sí apoyó la reprobación. «Es un mero hecho declarativo», dijo Carmen Rosa Expósito, «por eso exigimos la dimisión de la alcaldesa».

La palabra del gobierno la armó el edil Spínola. Primero defendió a Inmaculada Medina y criticó al PP por presumir su culpabilidad. «No tenga tanta prisa y deje trabajar a los tribunales», expuso. Luego volvió a apuntar a la ausencia de Jimena Delgado-Taramona pese a pedir el pleno. «Ella es la que tiene que asumir responsabilidades políticas», dijo, «ha preferido a quedarse en el Congreso de los Diputados a dar la cara, la ciudad merece más que una portavoz del PP huida».

Preguntó al PP si va a judicializar la contratación de emergencia y le echó en cara su falta de coherencia porque critica al gobierno si actúa y si no actúa. Defendió que la contratación de emergencia se notará en una «ciudad más limpia».

Ignacio Guerra apuntó al pacto de gobierno «resquebrajado» tras las declaraciones de la concejala de Unidas Sí Podemos, Gemma Martínez. «Le reprobamos por haber engañado a los ciudadanos y por haber puesto en riesgo la salud pública de los vecinos», argumentó, «siga el camino de la dignidad y no el del socialismo».

Spínola le contestó que Darias es una gestora pública «honrada, honesta, que jamás ha tenido que ver con ningún supuesto de corrupción». Por eso, defendió que no hay ninguna razón que merezca la petición de reprobación. «Practican una oposición mendaz, destructiva», atacó al PP, «ustedes son una oposición patética, lo que les ocurre es que han perdido en la calle este debate y la ciudad va a estar más limpia y mejor».

Para finalizar el pleno, la alcaldesa se dirigió a la concejala «ausente y no presente» del PP, Jimena Delgado-Taramona. «Hasta que la señora Delgado no esté en la ciudad es culpa mía», ironizó la regidora socialista. «Comparto la convicción de que este pleno tiene más que ver con las carencias del PP», argumentó, «la ciudad dispone ya de más de 100 personas que están trabajando en la limpieza y recogida, más de las que teníamos hace doce días y la previsión es que alcancemos 420 nuevos trabajadores y trabajadoras, 380 en Limpieza Viaria y 40 en Recogida».

Insistió en que se trabaja de lunes a domingo en Lugo y Canalejas, Alcaravaneras, Mesa y López, Arenales, Schamann, Cruz de Piedra y otros. Y en breve se unirán San Juan, San José, Zárate, San Nicolás, Divina Pastora, Lugarejo, Albiturría, La Paterna, Siete Palmas, Barrio Atlántico, Las Torres, Hoya Andrea, Las Mesas y otros.

Además, por la tarde habrá repaso en zonas de mayor uso ciudadano.

En cuanto a recogida, dijo que «va a pasar de lunes a domingo» en barrios como Vegueta, san Juan, Tenoya, Piletas, Isla Perdida, La Suerte, Zárate, Zurbarán y otros.

Además, detalló el despliegue de los nuevos medios técnicos por los diferentes puntos de la ciudad.

«A la vista de estos datos, la pregunta es si esto merece una reprobación», expuso la alcaldesa. «Esto tiene que ver con una estrategia ajena a los intereses de la ciudad», prosiguió, «hay que recordarles a ustedes y a la concejala ausente que desde que llegamos hemos implantado acciones».

Rechazó que se definiera el pelotazo. Y preguntó al PP por otros contratos similares y de mayor duración en Madrid, Murcia o Zaragoza. «Todo lo que hagamos nosotros está bajo la mácula de la sospecha», les reprochó.

Darias recordó que el contrato de emergencia puente, como ha hecho también el PP en Santander, será hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos. «¿Están a favor o en contra de que estos barrios tengan recogida de lunes a domingo, o que tengan limpieza viaria, o que se incorporen 420 efectivos?», dijo, «pero claro, la señora Delgado no está en la ciudad para votar, está votando en el Congreso, en Madrid».

La alcaldesa reprochó al PP poner su futuro político en la esperanza de que todo empeore. También arremetió contra Vox. «De chiringuito pregúntele a su jefe, que de eso sabe mucho».

Al final se dirigió a la ciudadanía y la emplazó a un futuro mejor. «Las prioridades de quien pidió este pleno no están en Las Palmas de Gran Canaria», expuso. Defendió el contrato de emergencia y preguntó si iban a pedir la reprobación de los consejeros del Gobierno de Canarias por sus declaraciones de emergencia.

La votación solo contó con 9 votos a favor.