Imagen del público realizando una de las actividades.
Imagen del público realizando una de las actividades. Cober
Fiesta Nacional

La Plaza de La Feria, puerto de la Armada

La plaza acogió una demostración de la Infantería de Marina y de la unidad de Buceo y una exhibición de desactivación de explosivos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:23

La Plaza de la Feria se convirtió este domingo por la mañana en una ventana al mar y al trabajo de la Armada. Desde primera hora de la mañana, el numeroso público que acudió a la plaza pudo conocer el trabajo diario de unidades especializadas como la de Seguridad y la de Buceadores, o ver en acción a un equipo operativo de Infantería de Marina.

Con motivo del Día de la Fiesta Nacional, el buque Meteoro y el Museo Naval también abrirá sus puertas durante toda la jornada.

Ver 28 fotos

