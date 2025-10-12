La Plaza de La Feria, puerto de la Armada

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 12 de octubre 2025, 14:23 Comenta Compartir

La Plaza de la Feria se convirtió este domingo por la mañana en una ventana al mar y al trabajo de la Armada. Desde primera hora de la mañana, el numeroso público que acudió a la plaza pudo conocer el trabajo diario de unidades especializadas como la de Seguridad y la de Buceadores, o ver en acción a un equipo operativo de Infantería de Marina.

Con motivo del Día de la Fiesta Nacional, el buque Meteoro y el Museo Naval también abrirá sus puertas durante toda la jornada.