Fiesta Nacional
La Plaza de La Feria, puerto de la Armada
La plaza acogió una demostración de la Infantería de Marina y de la unidad de Buceo y una exhibición de desactivación de explosivos
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 12 de octubre 2025, 14:23
La Plaza de la Feria se convirtió este domingo por la mañana en una ventana al mar y al trabajo de la Armada. Desde primera hora de la mañana, el numeroso público que acudió a la plaza pudo conocer el trabajo diario de unidades especializadas como la de Seguridad y la de Buceadores, o ver en acción a un equipo operativo de Infantería de Marina.
Con motivo del Día de la Fiesta Nacional, el buque Meteoro y el Museo Naval también abrirá sus puertas durante toda la jornada.