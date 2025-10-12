Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Sánchez y Feijóo coincidirán en plena pugna en la recepción real por el 12-O
Imagen de un momento de la misa.
Imagen de un momento de la misa. Cober

La Guardia Civil celebra en Las Palmas la fiesta de su patrona

La jornada se abre con una misa en la Catedral y después es el acto institucional en la Comandancia

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 12 de octubre 2025, 10:49

Comenta

La Catedral, en Vegueta, y la sede de la Comandancia, en la Vega de San José, son los emplazamientos elegidos este domingo por la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria para la celebración de la fiesta de su patrona, la Virgen del Pilar.

A las diez de la mañana comenzó en la sede catedralicia una misa conmemorativa, con un especial recuerdo para los agentes fallecidos este año.

Seguidamente, el protagonismo se desplaza a la sede de la Comandancia, donde su titular, el comandante jefe Javier Peña de Haro ejerce de anfitrión en un acto en el que se entregan condecoraciones y reconocimientos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo a los miembros de la Guardia Civil en el día de su patrona, Nuestra Señora la Virgen del Pilar, «por velar por la seguridad del país».

«Servir y proteger. Ese es su lema y no hay mejores palabras que definan la esencia de la Guardia Civil», ha publicado Sánchez en la red social X.

Además, ha añadido su agradecimiento a este cuerpo de seguridad por su «compromiso y lealtad» a España y por «velar» por la seguridad.

La Guardia Civil celebra en Las Palmas la fiesta de su patrona