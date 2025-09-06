Piletas pide dimisiones tras la caída de otro árbol La Asociación de Vecinos Santa María Goretti reclama el cese de la concejala de Parques y Jardines por la «reiterada inacción de su área»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:04

La Asociación de Vecinos Santa María Goretti, del barrio de Piletas de Las Palmas de Gran Canaria, exige en un comunicado «la dimisión inmediata de la concejala de Parques y Jardines ante la reiterada inacción de su área, que vuelve a poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía».

En la jornada de este sábado, un árbol se desplomó nuevamente en la vía pública. «Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales, aunque el incidente pudo haber tenido consecuencias graves», añaden.

Desde la Asociación recuerdan que esta situación no es nueva: «ya se había advertido a la concejala de la peligrosidad del arbolado en varias zonas del barrio, sin que hasta el momento se haya actuado con la diligencia necesaria».

Los vecinos se preguntan públicamente a la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, «si es necesario que muera alguien para que haga que la concejala de Parques y Jardines realice sus funciones».

«La indignación es generalizada en Piletas, donde los residentes manifiestan su hartazgo ante la falta de respuesta tanto de la concejala como de su asesor», aseguran. La Asociación Santa María Goretti lamenta tener que recurrir nuevamente a los medios de comunicación para denunciar una situación que consideran insostenible y exige soluciones inmediatas y responsables.