Otra piedra en la reposición de viviendas de Las Rehoyas: tres años más de retraso El edificio de 152 pisos en la calle del Doctor Chiscano se retrasa hasta 2028

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:29

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes, en sesión plenaria, la ampliación del número de anualidades y de la elevación de los porcentajes de los gastos plurianuales para la construcción del edificio de 152 viviendas en la calle Doctor Chiscano, dentro del plan de reposición de Las Rehoyas. En la práctica, esta decisión supone reconocer que el inmueble diseñado para acoger a vecinos que optaron por salir del barrio no se terminará de construir hasta 2028, más de tres años después de lo previsto.

La decisión supone otro golpe al malherido plan de renovación urbana de Las Rehoyas, un proyecto en el que se lleva trabajando años para tumbar las viejas casas, construir otras más modernas y de mejor calidad, así como esponjar esta parte de la ciudad, ampliando el parque y dotando a los vecinos de más servicios y un aparcamiento.

Se preveía una inversión de unos 200 millones de euros en una intervención que duraría entre 10 y 12 años, pero solo en aprobar el plan el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tardó diez años y medio ya que el expediente caducó en 2019.

La marcha de los dos primeros edificios, fuera del ámbito de Las Rehoyas, tampoco permite albergar esperanzas ni optimismo. El primero, el de 148 viviendas, que se construyó a costa de darle un mordisco al parque lleva un año para ser entregado a los vecinos; y el segundo, el de la calle Doctor Chiscano, por el Negrín, acumula ahora un retraso de cuatro años más.

De acuerdo a la reordenación de anualidades que se ha aprobado este viernes, la obra de las 152 viviendas se quedará con la siguiente asignación hasta gastar los 15,45 millones de euros que costará su construcción: se elimina la partida de 2,87 millones de euros de 2022; la de 2023 se queda con 1,03 millones, tras perder 3,28; la de 2024 pierde 5,42 millones y se deja 1,35 millones; la de 2025 gana medio millón para quedarse con 600.000 euros; la de 2026 pasa a tener 1,9 millones; la de 2027, se crea con 6,13 millones; y la de 2028, con 4,45 millones de euros.

Cinco años de historia... y quedan tres más

Las casas ya tenían que estar habitadas. El proyecto se aprobó en 2020 por 14,2 millones de euros y un año después, se recibió un millón de subvención del Estado.

En octubre de 2022, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudicaba a Construplan la obra por valor de 14,04 millones de euros. Tenía un plazo de ejecución de 27 meses a contar desde diciembre, es decir, debía haber estado finalizado en marzo de 2025.

En junio de 2023 se plantea ya la necesidad de aprobar un modificado por la aparición de una serie de inconvenientes: posibilidad de corrimiento de tierras, aparición de una escorrentía de aguas y la necesidad de trasladar una estación transformadora.

En julio se aprueba el modificado de obra para incluir los trabajos necesarios para solventar estos problemas. Y se decide decretar la paralización de los plazos de la obra. En ese momento solo se había ejecutado un 18% del proyecto.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria espera poder retomar las obras con el reajuste de las anualidades aprobado este viernes.

El concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, justificó la necesidad de reorganizar el proyecto en la obligación de adaptarse a nuevos condicionantes constructivos. «Se hará el modificado, la obra volverá a iniciarse y se estima unos veinte meses para terminar la obra», dijo.

El edil del PP Gustavo Sánchez preguntó por la ubicación de las viviendas de Las Rehoyas que iban a salir del barrio porque los solares previstos para ello están ocupados por proyectos de construcción de edificios de alquiler asequible. Tras repasar los vaivenes del proyecto, el concejal anunció su voto a favor, «pero no es una buena noticia porque es un palo muy duro para los beneficiarios del plan de renovación urbana». Desde su perspectiva, no puede soportarse que en dos años de obras solo se haya ejecutado un 18% del total del proyecto.

Desde Vox, Alberto Rodríguez Almeida reseñó el calendario del proyecto de las 152 viviendas. «Los ciudadanos se merecen una explicación más detallada», exigió, «especialmente porque la vivienda es una de las grandes preocupaciones de los españoles». En su opinión, «las verdaderas necesidades de la población solo sufren retrasos».

En su segundo turno, Mauricio Roque explicó que los retrasos están justificados desde el punto de vista técnico, sobre todo en cuanto a adaptaciones energéticas, de confort y seguridad. «Está más que justificado», insistió el responsable municipal de Vivienda.