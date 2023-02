«Soy una persona seria y retraída y el personaje me ayuda a subir al escenario» Drag Anémona (Carlos Suárez Pestana) Reconoce que su actuación del año pasado no le dejó contento y quiere quitarse la espinita con el espectáculo 'Hela', con el que se retira

-Preséntese ante el público...

-Soy bailarín profesional, pero ahora mismo ejerzo otra profesión. Nací en Las Palmas de Gran Canaria en noviembre del 75.

-¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

-La primera vez que me presenté fue en 2001 y lo hice porque era la novedad. Yo me dedicaba a bailar y me parecía una cosa diferente. Este año me presento porque, en teoría, me iba a retirar el año pasado, pero no me quedé contento con el espectáculo que hice y pretendo quitarme esa espinita.

-¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

-A nivel personal, la satisfacción de que las cosas te salgan bien y le gustes al público. A nivel profesional ahora nada. Supuso en su momento, cuando yo seguía bailando.

- ¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

-Sobre todo, en la personalidad, porque yo soy muy introvertido, soy una persona muy seria y retraída y el personaje me ayuda a subirme al escenario, enfrentarme al público y hacer las cosas que no haría en el día a día. Me vuelve más extrovertido.

-¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

-La del 99, cuando ganó Miguel Ángel con 'Ni Romeo, ni Julieta'.

-¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

-Ver algo diferente. Un drag que no escucha y tiene que ser guiado se convirtió en ganador, y además lo hizo con algo diferente, que fue el momento del estriptis que en esa época no se usaba.

-¿Qué le atrae del mundo drag?

-El mundo drag en general no me atrae. Como siempre me he dedicado a bailar y a interpretar, lo que me atrae es llevar mi personaje a diferentes momentos.

-¿Cuál es el drag que tiene como referente y por qué?

-Cuando empecé no teníamos muchas referencias. De hecho, soy el quinto ganador de la gala de Las Palmas de Gran Canaria. Pero si puedo poner a alguien es a Andrómeda, que era mi pareja cuando ganó.

-¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

-La idea surgió como en noviembre. Y preparándolo con coreografía y vestuario, tres semanas, aproximadamente.

-Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

-Voy a ir de un personaje de Marvel, de la película 'Thor'. La música es una mezcla de estilos de música en la que he intentado meter temas que tengan que ver con la alegoría.

-La gala drag cumple 25 años. ¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorarla?

-Quitaría metros de atrezo porque no es necesario escudarte tanto en él. El drag debería hacer como antes. Vale para el espectáculo, pero creo que le ha restado al drag en lugar de sumarle.

-No entiende el carnaval sin...

- Noches de carnaval.