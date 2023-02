El 14 de febrero de 2018, el Ayuntamiento de la capital grancanaria procedió a cerrar al tráfico un tramo de la calle Sierra Nevada, en la parte alta del risco de San Nicolás, para crear el mirador de Punta de Diamante. Cinco años después, la vía sigue clausurada, el proyecto parado y los vecinos exigiendo recuperar un servicio de guaguas que se vio afectado, lo que complica la vida a las personas con problemas de movilidad y a las de más edad.

«Esta zona la tienen abandonada», denuncia Federico Vera, residente en el barrio. Asegura que la supresión de varias paradas de la línea 80 de Guaguas Municipales, que conllevó el cierre de la referida vía, es un escollo grande para quienes necesitan hacer uso del transporte público para ir a hacer la compra o acudir al médico.

«Las guaguas de las excursiones dan la vuelta sin problemas y el camión de la basura también, el problema es la municipal», dice en referencia al hecho de que salvo los vehículos del transporte público, que hacen su última parada delante del Hospital Militar, el resto continúa circulando hasta la intersección de Sierra Nevada con la calle Nilo, reculan y giran para volver sobre sus pasos.

Los afectados denuncian el abandono del barrio. / Juan Carlos Alonso

Plantea que «al menos podrían poner una guagua más pequeña, si es lo que ellos consideran. Lo importante también es que terminen una obra que era para seis meses y lleva cinco años». Añade que al margen del tema del transporte público, el barrio tiene otras muchas carencias. «Parece que aquí no se pagan impuestos, que los vecinos no contribuimos y no tenemos derecho a nada», critica. Pone como ejemplo de lo que dice que en la trasera de Sierra nevada «si no hay 20 farolas fundidas, no hay menos».

Ese «abandono» al que alude es el que también expone Israel Medina, presidente de la asociación vecinal y cultural Cofiris, que ha estado el lustro que lleva parado el proyecto del mirador por la aparición de restos de la muralla original de la ciudad, reclamando recuperar el servicio de guaguas perdido, y no ha cejado de solicitar igualmente «una guagua pequeña, como la de San Juan».

Una opción que habría agradecido Manuel Lorenzo Cánovas, que sufrió junto a su madre, que iba en silla de ruedas y falleció hace casi un año, las penurias de tener que subir con ella la cuesta y recorrer el tramo que separa su casa, en San Nicolás de Bari, con la entrada a San Francisco, donde está la parada.

juan carlos alonso

«Se lo dije a la cara una día que vino el alcalde, con mi madre delante, y me dijo que eso pertenecía a los militares», dice en referencia a la idea que plantea el Consistorio de desviar la carretera por suelo militar y continuar con el proyecto del mirador, que está a la espera de la autorización definitiva de Defensa.

«Yo le dije que si fuera su madre la del problema, eso seguramente ya estaría abierto», dice este residente que se reconoce cansado de la situación.

«Es una falta total de empatía del Ayuntamiento», manifiesta Marusa Trujillo, vecina de San Nicolás. Relata que conoce de primera mano los apuros que pasan «las personas mayores que vienen con la compra» y que deben caminar un gran trecho para llegar a sus casas, pero también las que van «con niños». «Hay que venir un día de lluvia, porque entre el viento, el paraguas y si traes la compra... es mejor mojarte».