Las Palmas de Gran Canaria programa para 2025 la comisaría de policía en Triana

El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, anunció este miércoles que el proyecto de construcción de una comisaría de la Policía Local en Triana (en los edificios de la antigua dulcería La Madrileña) se incluirá en el presupuesto municipal de 2025.

El edil no quiso adelantar ninguna fecha, pero explicó que la de Triana será la tercera comisaría de la Policía Local en los distritos. Y ratificó que la intención del gobierno es que cada distrito tenga la suya propia.

Así, a la que ya opera en Santa Catalina -reformada en 2023 gracias a una inversión de 555.331 euros con cargo al Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria-, este año se sumará la obra de construcción de otra comisaría en Tamaraceite, donde ahora está la sede de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) de la Policía Local, junto a la oficina del distrito. El proyecto de construcción de esta comisaría está a la espera de ser licitado y se confía en que la obra se adjudique este mismo año. Aunque de momento no ha trascendido el presupuesto de esta intervención, en el mandato anterior se informó de que se calculaba una inversión de 498.325 euros.

Tras ella vendrá el turno de la de Triana, que se ubicará en dos edificios protegidos de la calle Mayor, construidos entre la segunda mitad del siglo XIX y el año 1906. El Ayuntamiento se planteó, en un primer momento, a dedicarlos a uso sociocultural, pero finalmente se optó, en el mandato pasado, por ubicar ahí la comisaría y una sala de exposiciones con los fondos que atesora la Policía Local. En 2021 fueron desalojados 17 okupas de estos edificios, cuya conservación no es la más adecuada.

La ubicación de las otras dos comisarías de distrito (Vegueta-Cono Sur-Tafira y Ciudad Alta) todavía no ha trascendido.

La concejala del PP, María Mas, criticó que se siga dando largas a un proyecto que se anunció en 2022, sobre todo en un momento en el que se está produciendo «un aumento de los robos, no solo en la calle Mayor, sino en las calles transversales, en las que no hay vigilancia porque no se ve policía por las calles».

La edila del Partido Popular respalda la propuesta de instalación de la comisaría en estos edificios protegidos de Triana, «pero mientras tanto, pongan mayor vigilancia porque los comerciantes se sienten indefensos».