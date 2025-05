Pagaron 303.698 dólares en criptomonedas el día del rescate de la familia de José el del Buque

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 22 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La noche del 13 de marzo de 2024, el silencio habitual de una villa de lujo en El Salobre, en el sur de Gran Canaria, se rompió de forma violenta. La esposa y el hijo de José Ramón A.C., un empresario que ha sido relacionado con el mundo del tráfico de sustancias estupefacientes, fueron secuestrados por un grupo de encapuchados armados. Los raptores no tardaron en establecer contacto y fueron contundentes: si José Ramón quería volver a verlos con vida, debía pagar un rescate de 12 millones de euros y debía hacerlo en criptomonedas y todo ello acusándolo de haber robado supuestamente un alijo de 504 kilos de cocaína al grupo criminal que ellos dijeron que representaban: «La mafia rusa cartel de Los Soles». En este escenario crítico, la Policía Nacional logró detectar y rastrear el pago de un rescate de 303.698 dólares en criptomonedas que realizó, según la tesis de los investigadores, alguien aún no identificado del entorno de las víctimas. Un dato clave para la investigación.

Pero retrocediendo en el tiempo, todo comenzó cuando José el del Buque llegó a su casa y vio que su mujer e hijo no se encontraban y se halló el bolso de ella tirado en el suelo junto a un vaso de refresco del McDonald's. Instantes antes del secuestro, a las 23.50, había hablado con ellos por teléfono y le dijeron que se dirigían a su vivienda sin ningún contratiempo. De inmediato, procedió a llamar al 112 a las 00.23 horas.

Una hora más tardes y mientras realizaba gestiones para localizar a sus familiares, empezó a recibir mensajes de WhatsApp que los secuestradores le enviaron desde el móvil de su esposa. En los mismos le daban las instrucciones necesarias para realizar un pago en USDT por la liberación, una criptomoneda digital cuyo valor está vinculado al del dólar estadounidense.

De inmediato, lo comunicó a la Policía Nacional y comenzó el trabajo de los investigadores. Una inspectora se entrevistó por teléfono con él y le leyó la conversación que había mantenido con los investigados en la que éstos le explicaban que, si quería volver a ver con vida a su familia, tenía que ejecutar el referido pago de 12 millones por la red Tron. Una pista que activó a la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.

En el diálogo que mantuvo José el del Buque con los secuestradores y que se produjo desde las 1.35 hasta las 4.17 de la madrugada, el empresario grancanario les insistió que él no tenía nada que ver con el supuesto 'vuelco' de la cocaína que le atribuían, que estaban equivocados de personas y que, en cualquier caso, no disponía de esa cantidad de 12 millones para pagar la liberación. «Dejemos las cosas así. Suelta a la familia, amigo. Se están equivocando. Deja a la familia y ya está, amigo. Creo que te han informado mal». «Yo no sé de USDT, puedo dar algo en efectivo, pero no tengo esa cantidad». «Yo no fui, amigo, ni mi gente. Vamos a acabar con esto ya. Yo pago algo ya donde digas. Dame días y verás que pongo la isla patas arriba, pero no son mi gente la de los vídeos. No vamos a alargar más esto, porfa», llegó a decirles por mensajes de texto.

A pesar del supuesto anonimato que otorgan las criptomonedas, los movimientos financieros quedan registrados en sistemas conocidos como 'blockchain' y esa huella digital permitió a los investigadores de la Unidad Central de Ciberdelincuencia activar un operativo para rastrear cada transacción.

En las horas siguientes, los agentes detectaron una secuencia de transacciones: primero, un envío de prueba de 10 dólares digitales, luego otros montos intermedios, hasta que finalmente se hizo el pago completo detectado de 303.698 dólares en criptomoneda estable. Esa última transferencia se produjo la noche del 14 de marzo y, apenas 25 minutos después, exactamente a las 22.05 horas, José Ramón A.C. llamó a los investigadores para comunicarles que su familia había sido liberada. Concretamente manifestó que había recogido a su esposa y a su hijo en las inmediaciones del British School of Gran Canaria, en Marzagán. Estos datos, para los policías, «refuerzan nuevamente una vez más el indicio de que, efectivamente, ese pago corresponde al rescate de los secuestrados», consta en las diligencias.

Horas después, los fondos fueron reenviados a una nueva dirección digital, lo que activó una respuesta inmediata de los investigadores. Con la colaboración de TRM Labs, empresa especializada en rastreo de criptomonedas, y Tether, la entidad emisora del dinero digital usado en el rescate, consiguieron bloquear 167.981 dólares. Otros 150.000 dólares ya habían sido transferidos antes del bloqueo, demostrando la velocidad con la que operan estas redes.

Uno de los aspectos más sofisticados del caso fue el uso de Bridgers.xyz, un sistema digital que permite mover criptomonedas entre distintas redes sin intermediarios tradicionales. En este caso, el dinero se originó en la red Solana y fue convertido a la red Tron, desde donde se realizó el pago.

Este tipo de tecnología, conocida como 'cross-chain' o interoperabilidad entre redes, dificulta el seguimiento de los fondos, pero no lo imposibilita si se cuenta con herramientas adecuadas.

La operación concluyó, hasta el momento, con cinco detenciones entre Málaga y Canarias. Dos de los implicados, el malagueño José María G.N. y el madrileño Joaquín Miguel G.S., eran los supuestos cabecillas. Junto a ellos, José Antonio D.R. -de Málaga-, habría participado físicamente en el secuestro, mientras que Jesús Nestlé H.M., su esposa Inmaculada R.G. y su hijo Alejandro H.R. -todos ellos de Las Palmas de Gran Canaria- se habrían encargado de proporcionar la logística para el secuestro.

Ampliar Inhibidores, pistolas táser, móviles, documentación falsa... Tras detener a José María G.N., la Udyco de Málaga realizó un registro en la vivienda donde el presunto secuestrador vivía en Málaga y en su coche. Allí encontraron cinco pistolas eléctricas con accesorios, documentación falsificada con la imagen del detenido, y tecnología avanzada como antenas satelitales e inhibidores de frecuencia. Primero, en el domicilio situado en el residencial Parque Azalea, los agentes le intervinieron varios dispositivos electrónicos, entre ellos un ordenador portátil, cinco móviles y cinco tarjetas SIM. En el dormitorio principal se halló dinero en efectivo –200 billetes de 20 euros, 100 de 100 y cuatro de 50–, así como dos relojes de alta gama, un LWC y un Rolex Submariner. En el exterior del mismo domicilio fue inspeccionado un Mercedes Clase A utilizado habitualmente por José María G.N. En su interior, ocultos bajo el volante y envueltos en una bolsa de tela, se encontraron documentos falsos con la fotografía del detenido, entre ellos una tarjeta sanitaria y un documento de la Autoridad Portuaria de Gibraltar a nombre de Brian Santos. En una segunda intervención llevada a cabo también a las 7:00 horas, se registró un domicilio en la calle Dinamarca, también en Málaga. En el lugar se encontraban Joaquín Miguel G.S. y Beatriz M.P. Los agentes intervinieron cuatro soportes de tarjetas SIM con números de teléfono manuscritos, una cartera fría para criptomonedas de la marca SafePal, un inhibidor de frecuencia de 16 antenas, un detector de dispositivos GPS y una máquina contadora de billetes. También practicaron una inspección sobre un Opel Combo utilizado por Joaquín Miguel G.S. que estaba siendo conducido en el momento de la intervención por el también investigado Jesús Nestlé H.M. En el interior del coche, se encontró un router portátil conectado al cargador del mechero y tres antenas satelitales. Durante la inspección, un subinspector detectó que la moqueta del suelo en la parte delantera no era original. Tras retirar los asientos y la moqueta, hallaron un doble fondo y en el mismo había cinco pistolas eléctricas, cada una con tres dispositivos para su uso a distancia, además de un inhibidor de frecuencia de 10 antenas.