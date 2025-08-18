Operación Sombra Negra: un 'notario' ahogado en un desembarco fallido de 2.648 kilos de coca La Guardia Civil identifica a los responsables del alijo hallado flotando en aguas de Tenerife. La instrucción envía las pesquisas a la Audiencia Nacional

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 18 de agosto 2025

La Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Granadilla de Abona una ampliación de atestado que reconstruye al detalle el origen del alijo de 2.648 kilos de cocaína hallado flotando a la deriva frente a la costa de Abades (Tenerife) el pasado 4 de marzo. En ese momento, dos personas fueron rescatadas con vida de una lancha semirrígida a punto de hundirse —Y.H.H. y C.G.B.— mientras que una tercera, apodada 'el Notario', falleció ahogada en el intento. Ahora, los investigadores no solo determinan el origen de la droga, sino que vinculan toda la operación con una organización criminal más amplia investigada por la Audiencia Nacional dentro del caso conocido como Operación Sombra Negra. Hasta diez personas fueron detenidas de las que un gran número de ellos siguen aún en prisión provisional.

La ampliación del atestado, elaborada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga, aporta nuevos nombres, ubicaciones, movimientos logísticos y contactos clave. El documento describe cómo los investigados planearon la recogida de 95 fardos de cocaína desde una embarcación nodriza procedente de Sudamérica hasta un barco y una lancha neumática con motor que acabó zozobrando. Según los peritos, el peso total de la droga incautada alcanzó los 2.648 kilos netos.

El operativo partió de Fuerteventura y fue coordinado con logística, GPS y teléfono satelital desde Morro Jable

Según la Guardia Civil, la droga fue entregada desde el yate Adael Mar, al que se aproximó la neumática tripulada por Y.H.H., C.G.B. y un ciudadano de origen francófono conocido como 'el notario'. Tras cargar la droga en alta mar, la embarcación quedó sobrecargada y comenzó a hacer aguas, lo que obligó a los tripulantes a pedir auxilio. Solo dos fueron rescatados con vida; el cuerpo del notario ahogado nunca apareció.

La investigación posterior ha revelado que el operativo comenzó en Gran Canaria varios días antes. En el muelle deportivo de Las Palmas se captaron imágenes de cámaras de seguridad que muestran a N.A.V. y A.F.P. -alias 'Lucas'- abandonando el Adael Mar tras haber regresado del trasvase de cocaína. Para no ser identificados, se habrían lanzado al agua abandonando el barco en marcha y posteriormente salieron caminando por el pantalán, con la ropa empapada.

El yate había zarpado desde Sudamérica semanas antes con el ciudadano belga como único tripulante. Familiares del fallecido recibieron una llamada desde un número internacional en la que alguien comunicó que 'el Notario' había muerto ahogado en Tenerife.

Ampliar La neumática en la que se transportó la droga hasta Tenerife. C7

La conexión con la Operación Sombra Negra se produjo al cruzarse esa información con una investigación paralela de la Policía Nacional y la Udyco Central, en la que ya figuraban como objetivos comunes L.H.S. (alias Lucas), el majorero I.G.M. ('el Bombero'), J.D.R.S. ('el Trompi'), A.M.C., D.M.C., A.J.F.T. y J.A.M.C.

La embarcación fue adquirida por I.G.M. en Gran Canaria y transportada posteriormente hasta la isla de Fuerteventura. Desde allí se organizó toda la logística: combustible en bidones, un teléfono satelital, coordenadas GPS, víveres y contactos necesarios para localizar la embarcación nodriza. En el muelle de Morro Jable se celebraron reuniones y entregas logísticas antes de que los tres tripulantes zarparan hacia el punto de encuentro en alta mar frente a las costas de Tenerife.

Los cabecillas tenían incluso otros negocios en la isla de Fuerteventura como restaurantes en la zona sur.

La Guardia Civil vincula el naufragio con cocaína frente a Abades con la red internacional investigada en la Audiencia Nacional

Una vez rescatados, Y.H.H. y C.G.B. relataron los hechos. La Guardia Civil validó su testimonio cruzando las coordenadas GPS encontradas en los dispositivos incautados con las de la zona del trasvase, analizó registros de telefonía, imágenes de videovigilancia, testigos presenciales y pagos en efectivo por el combustible. El atestado remarca que las coordenadas aportadas por los detenidos coinciden con la zona en la que fue detectada la embarcación madre, y destaca que las comunicaciones entre los implicados revelan que el trasvase fue coordinado en tiempo real.

El informe policial señala que la organización investigada en Tenerife formaba parte de un entramado criminal internacional que operaba bajo una estructura común y jerarquizada, en la que se integraban operativos logísticos en varias islas. L.H.S., conocido como Lucas, figura como uno de los principales cabecillas. También se detalla que se emplearon los mismos métodos en los registros practicados el 3 de junio en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde fueron arrestados varios integrantes clave de la red.

El procedimiento que se tramitaba inicialmente en solitario en el juzgado de Granadilla ha sido ya incorporado a la macrocausa de Sombra Negra que instruye en secreto el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional. La conexión definitiva se produjo tras confirmar que la neumática hundida formaba parte del mismo sistema de transporte de droga desde Sudamérica a Canarias, y que los principales responsables operaban bajo una coordinación compartida.

Un operativo histórico

El dispositivo de Sombra Negra -coordinado por Udyco Central y que contó con la participación de otros grupos como la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Las Palmas y la Guardia Civil- ha contado con colaboración internacional ya que se ha realizado en cooperación con la National Crime Agency (NCA), Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), Europol, Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N) y autoridades de Francia, Portugal, Polonia, Colombia y Cabo Verde.

Ahora la Audiencia Nacional de Madrid y la Fiscalía Especial Antidroga mantiene abiertas las diligencias y no se descartan nuevas detenciones. Se investiga cuántas veces ha sido utilizada esta vía marítima para el desembarco de cocaína en el Archipiélago y las personas que han participado en esta denominada por los agentes especializados en la lucha contra el narcotráfico como la Fachada Atlántica.

Esta nueva ruta, que engloba a África Occidental, Canarias, Huelva, Cádiz, Sevilla, Portugal y Galicia, transporta droga desde Sudamérica a las islas mediante el uso de barcos nodrizas y narcolanchas.