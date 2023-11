Nuevo varapalo judicial de El Yoyas

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso interpuesto por Carlos Navarro, el personaje televisivo conocido como El Yoyas, contra el archivo de la querella que interpuso contra su expareja.

Como se recordará, Navarro fue condenado por malos tratos pero se encuentra huido de la justicia.

Ahora la Audiencia de Las Palmas concluye en su resolución lo siguiente:

«El relato aportado por el querellante no acredita por sí solo que la testigo, ahora querellada, mienta sobre hechos que sabe no son ciertos y se le preguntan ante la autoridad judicial, en cuestiones relevantes, útiles y pertinentes, pues lo cierto es que la jurisprudencia le exige al testigo que declare la verdad «tal como se le representa» y, para apreciar el delito de falso testimonio se requiere que la falsedad sea «insincera», dolosa, de modo que exige en el testigo una falta de coherencia tras un juicio de contraste con el resto de las pruebas practicadas, es decir con la verdad judicial expresada en la sentencia, no necesariamente coincidente con el hecho histórico. Así las cosas no consideramos que exista ningún indicio suficiente en la querella para justificar la apertura de unas diligencias previas puesto que si bien es cierto que se aporta por el querellante el peritaje informático de un disco duro de un ordenador que estaba en la vivienda en la que apareció el archivo del relato «Pena y olor a fresa», que narra unas amenazas y un maltrato por parte de un hombre a su mujer en presencia de su hijo pequeño y que para evitar la agresión el menor lanza un batido y remarca que fue guardado por última vez en 2012 , no puede desprenderse inequívocamente que la querellante haya faltado a la verdad en su testimonio ni que se escribiese antes de la denuncia por violencia de género, pues como todos sabemos los archivos informáticos son fácilmente manipulables.

De lo expuesto se desprende que no concurren los requisitos en los que pudiera sustentarse que existe un delito de falso testimonio, cuya comisión se imputa a la querellada».