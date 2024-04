Un mes después del inicio de las movilizaciones por la doble vía en la calle Doctor José Guerra Navarro, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Mauricio Roque, recibió al Foro por La Isleta para comunicarles que la restricción a un solo sentido de circulación de la calle que este martes volvió a abrirse en dirección a Juan Rejón, es una decisión inamovible.

El portavoz del Foro por La Isleta, Félix Alonso, lamentó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no atienda las peticiones de un barrio que ve con preocupación cómo desaparece una de las salidas naturales, alternativa a la rotonda de Belén María y a la calle Albareda. Los isleteros insisten en que la calle Doctor José Guerra Navarro -donde funcionan el centro de salud del barrio y el centro de día para personas mayores- debe mantener el doble sentido con el que venía operando hasta noviembre.

La reunión fue decepcionante para el colectivo vecinal. «Dicen que no hay otra solución, que es lo mejor», explicó Alonso, «les preguntamos que si no podían poner un semáforo inteligente, pero aseguran que tenemos que pensar más en el beneficio colectivo que en el del barrio».

Los representantes vecinales expusieron la importancia que tiene Doctor José Guerra Navarro como calle de entrada y salida al barrio. «En nombre de la movilidad, no se puede cerrar La Isleta», argumentaron.

Noticia relacionada Las Palmas de Gran Canaria Esta calle no tiene sentido Javier Darriba

Los vecinos también plantearon que se posponga el estrechamiento de la vía, por lo menos hasta que llegue la MetroGuagua, en tres o cuatro años, pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también lo rechazó. Según la versión del Foro por La Isleta, el concejal de Urbanismo les anunció que en breve pasarán, por los nuevos carriles de Juan Rejón, las guaguas que llegan y parten de Manuel Becerra, aliviando la presión automovilística que sufre la calle La Naval.

Sin embargo, esta medida no va a suponer ninguna mejora para la calle Doctor José Guerra Navarro».

Las discrepancias entre Movilidad y Urbanismo

«A nuestra pregunta sobre las declaraciones del concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, de que no veía inconveniente para el doble sentido, el edil de Urbanismo nos dijo que esto era para mostrar una cara amable, pero que la realidad es otra», indicó Alonso. «Luego me puse en contacto con Movilidad y allí me niegan que exista un acuerdo para la calle Doctor José Guerra Navarro», añadió el portavoz del Foro por La Isleta, «Movilidad sí está dispuesta a mantener la doble dirección y organizar el tráfico si Urbanismo ensancha la calle y retira los parterres».

En su opinión, existe una «descoordinación absoluta» en el seno del Ayuntamiento que acaban pagándola los vecinos de La Isleta. «Es el colmo que dos concejalías tan importantes como Movilidad (Nueva Canarias) y Urbanismo (PSOE) no se pongan de acuerdo», indicó Félix Alonso, quien aseguró que los isleteros y el resto de los ciudadanos que quieran apoyarlos se van a seguir manifestando los jueves por la doble vía. También lo solicitarán en el próximo pleno municipal.