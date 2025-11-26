La noche de Reyes de Triana se apaga a medianoche este año: se recorta una hora y media Salvo cambio posterior, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria programa la fiesta popular de la víspera de Reyes entre las siete de la tarde y las doce de la noche

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

En medio de la polémica generada por la nota de prensa emitida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria respecto a las reclamaciones vecinales por la celebración de la noche de Reyes de 2024, el Consistorio ha publicado el bando con el programa de Navidad 2025-2026 que consagra un recorte de una hora, al menos inicialmente, respecto las últimas navidades, en la celebración que tradicionalmente se viene celebrando en Triana en la noche del 5 al 6 de enero.

El bando emitido por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, fija un horario para la zona Triana en la noche de Reyes que está comprendido entre las 19.30 horas y la medianoche.

En puridad, se trata del mismo horario que se aprobó en el edicto del programa de Navidad 2024-2025. Sin embargo, hay que recordar que unas semanas después, el 4 de enero de 2025, la alcaldesa emitió un nuevo bando de actualización del calendario de actos de Navidad en el que se incluyó el horario de las barras de Triana hasta las 01.00 horas del día 6 de enero, dando una hora más a la fiesta.

En el decreto firmado el 3 de enero de 2025 por parte del concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, por el que se aprobaba los eventos incluidos en la noche de Reyes, se autorizaba dos conciertos: uno en la calle San Bernardo; y otro en la Alameda de Colón, con un horario comprendido entre las 19.00 horas y las 01.00 horas.

Respecto a esta organización de 2025, la noche de Reyes de Triana de 2026 tendrá, por tanto, una hora y media menos de duración: empezará a las 19.30 horas frente a la 19.00 horas de 2025; y acabará a la medianoche, en lugar de las 01.00 horas.

La posibilidad de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria modifique con posterioridad el bando de los actos navideños está sobre la mesa, con lo que no se puede descartar que las barras de Triana prolonguen su actividad más allá de lo que está fijado en el edicto público vigente en estos momentos.

Desde los años 50

La noche de Reyes es una tradición que se inició en los años 50 del siglo pasado con un marcado carácter comercial. Esa noche, los comercios de Triana mantenían sus puertas abiertas hasta la medianoche para fomentar las compras de última hora. Sin embargo, aquella medida fue despertando el interés de cada vez más gente y la faceta comercial fue perdiendo terreno en favor de una celebración multitudinaria en la vía pública hasta altas horas de la madrugada, más vinculada al ocio y la restauración.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió asumir la organización del encuentro desde 2019, autorizando la instalación de barras en la calle con un horario de funcionamiento comprendido entre las 19.00 horas y las 04.00 horas.

Sin embargo, esto fue provocando quejas de vecinos de Triana, un malestar que ha terminado por judicializar la fiesta popular, siguiendo el rastro de otros festejos como el Oktoberfest, las campanadas de verano o el carnaval de día de Vegueta, que han terminado por ser cancelados.

En los últimos años, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ido recortando el horario de funcionamiento de la noche de Reyes y limitando el sonido de los conciertos en un intento por mantener la fiesta popular sin generar demasiadas molestias a los vecinos.

Sin embargo, esto no ha evitado la judicialización de la fiesta, cuyo futuro se decide en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo 3 y 6.

El desistimiento del recurso por las costas en el juzgado número 4 fue interpretado este lunes por el Ayuntamiento como una renuncia de los denunciantes -que exigen el pago de 46.000 euros en indemnizaciones. Sin embargo, los vecinos respondieron que esa afirmación era falsa y que la reclamación sigue adelante.

Encendido navideño

Por otro lado, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunció el inicio del encendido navideño este miércoles, a las 19.00 horas, en la plaza de Lomo Blanco donde se estrenará un set navideño que, a través de icónicas caravanas, invita a explorar la fantasía propia de estas fechas. Luego se encenderán las plazas y parques de Lomo Los Frailes (jueves a las 19.00 horas), Altavista (viernes a las 20.30 horas), Juan Pablo II (sábado a las 19.00 horas) y plaza de La Feria (domingo a las 19.00 horas).

Será el próximo 4 de diciembre cuando se encenderá la ciudad al completo. Ese día se inaugurará el encendido de la plaza Santa Ana con un gran espectáculo y se estrenará el recinto del parque Santa Catalina, entorno que acogerá un mercado navideño, una pista de patinaje y una feria de atracciones, además de medio centenar de convocatorias y encuentros multitudinarios hasta el 6 de enero dirigidos a todo tipo de públicos y para disfrutar en familia.