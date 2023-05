«A nivel administrativo, este ayuntamiento está muerto»

La campaña continúa y Enrique Hernández Bento sigue visitando los barrios de la capital grancanaria y descubriendo las carencias y necesidades de los mismos junto a los vecinos.

–¿Cuál es la situación actual de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué radiografía hace?

–El principal problema que tiene esta ciudad es de gestión interna. El presupuesto del 2023, de 636 millones de euros, se aprobó hace unos días; en los últimos siete años se han dejado de ejecutar 500 millones de euros, es decir, se ha acumulado un superávit de 500 millones, lo que significa que se ha quedado con 1.300 euros de cada uno de los ciudadanos que viven en esta ciudad.

No podemos tener políticos que no son capaces de gestionar eficazmente los impuestos que pagan sus vecinos. Si no eres capaz durante siete años seguidos de invertir y solucionar los problemas de tu ciudad con los impuestos que pagan los vecinos lo que tienes que hacer es o irte a tu casa o bajar los impuestos, que es una de las cosas que estamos planteamos nosotros.

En 2022 se dejaron de invertir cerca de 220 millones de euros de un presupuesto de 480. Eso es un escándalo, con todos los problemas que tenemos. Le han quitado la bandera azul a la playa de Las Canteras y tiene mucho que ver con no aprobar el presupuesto en plazo, ya que en febrero de este año tuvieron que retrasar el proyecto para la reforma del alcantarillado de la zona alta de La Isleta, que es la que tiene el problema que está filtrando aguas residuales a la zona de El Confital, porque el presupuesto no estaba aprobado.

El retraso impide el inicio de una obra que es fundamental para cortar con la contaminación que se está produciendo en El Confital y eso a su vez provoca que la calidad del agua en la zona de La Puntilla no sea excelente y le quiten la bandera azul a Las Canteras. El principal problema de la ciudad es que tenemos que poner a funcionar la maquinaria administrativa interna.

El Ayuntamiento tiene ahora un 40% de absentismo laboral, servicios que funcionan con un 20% de plantilla, no existe liderazgo ninguno, etc. Hay que arreglar el cacharro roto de la maquinaria del Ayuntamiento. Hay 80 contratos en nulidad. Esto hace que los servicios del ayuntamiento no funcionen. Llamas al ayuntamiento y no te cogen el teléfono, porque el servicio que presta la atención telefónica está vencido. El servicio de Limpieza está con el contrato vencido, sin cobertura jurídica ninguna, y así múltiples ejemplos. Así la intervención general pone muchos reparos.

El Ayuntamiento le debe 117 millones de euros a empresas, pymes o pequeños autónomos que le han prestado servicios, pero como la maquinaria administrativa está colapsada y los contratos están en nulidad tardan cuatro meses en pagarle como poco. Este ayuntamiento administrativamente está muerto. Te doy otro dato curioso. El periodo medio de pago de este ayuntamiento era de 22 días en 2016 y ahora es de 137 días. Es un ejemplo más de la nula gestión.

–Y en este apocalipsis que plantea, ¿cuál es la solución?

–Yo he sido interventor general de la Comunidad Autónoma y conozco muy bien cómo funciona la administración internamente. Esto se soluciona con mucho trabajo interno. Si gobierno la ciudad a partir del 29 de mayo lo primero que haré es sentarme con los sindicatos. El principal problema del ayuntamiento es interno y se tiene que solucionar con un consenso y con la ayuda de los trabajadores. Ahora mismo la percepción que tiene el vecino del trabajador del ayuntamiento es que ha desaparecido, no existe. Las administraciones han aprovechado el covid para cerrarle la puerta en las narices del ciudadano y eso no puede ser. Nosotros recuperaremos la atención presencial de inmediato. ¿Qué excusa existe para no volver al sistema de atención que había antes del covid? Mi concepto de administración híbrida es potenciar los canales automáticos, pero compatible con atender al sector de la población que no tiene acceso tecnológico. Y adelanto que arreglar todo esto no se hace en menos de dos años. Plan de formación, oferta pública de empleo, objetivos, sistema de evaluación del puesto de trabajo, etc. Y este tripartito no ha hecho absolutamente nada.

-¿Qué opina de la MetroGuagua?

-Es un proyecto que está en marcha ya muchos años y llevamos invertidos casi 150 millones de euros y por mi parte sería imprudente decir que me voy a cargar la MetroGuagua. Si gobernamos asumiremos ese proyecto y tendremos que analizar desde el punto de vista de la ejecución qué problemas son los que han provocado que no se haya ejecutado en plazo y darle la mejor solución posible a ese proyecto fallido del actual grupo de gobierno. Ha generado un sobrecoste importantísimo y no ha resuelto para nada el problema de movilidad que tiene esta ciudad, es más creo que lo ha agravado. Estoy a favor de la movilidad sostenible pero estoy en contra de proyectos que generan una movilidad insostenible y aquí la política de movilidad que ha llevado este grupo de gobierno se ha convertido en insostenible. Es fundamental resolver el nudo de Torre Las Palmas.

-¿Cómo ve el panorama de cara al 28M. Las cartas están marcadas de antemano?

-Yo no tengo líneas rojas, yo tengo líneas verdes. Quién está dispuesto a bajar impuestos en la ciudad, quién apostará por resolver el colapso de la maquinaria administrativa, también está el tema de los Menas. Nos preocupa que la isla de Gran Canaria tenga 1.500 menas y en Tenerife 200. No abriremos un centro de menas más en la ciudad hasta que se aplique un principio de solidaridad entre las islas. Somos un partido que defiende los intereses de esta isla y de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El problema no es de ideología. La limpieza no es ni de derechas ni de izquierdas. La ciudad está muy sucia. Apostamos por un modelo de ciudad donde prime la gestión, la eficacia, el liderazgo.