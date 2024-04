Natalia Menéndez: 'En el CHI alcanzamos el máximo nivel C2 Proficiency en lengua inglesa'

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de abril 2024, 23:39 | Actualizado 23:51h. Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Quinta vez que una alumna del CHI, Colegio Hispano Inglés, obtiene el reconocimiento «Top in Spain» en la materia de Matemáticas. La primera vez en 2015 fue obtenido por Laura Herrera Sirera, la segunda en 2017 por Elena Gómez Ochoa, la tercera vez en 2018 por Claudia García Mendoza, la cuarta vez en 2019 por Maialen Martín Abad y en esta última convocatoria por Natalia Menéndez Pérez.

Enhorabuena Natalia por tu 'Top in Spain' en Matemáticas ¿te esperabas este reconocimiento nacional?

La verdad es que enterarme de la noticia fue una gran sorpresa que no me llegué a esperar. No voy a negar que la idea se me cruzó alguna vez por la cabeza, pues la asignatura de Mathematics se me daba bastante bien.

La evaluación de Mathematics de la secundaria británica está formada de 3 pruebas: el Paper 2, el Paper 4 y el Paper 6. De los dos primeros salí muy contenta ya que tenía la sensación de que los había hecho realmente bien.

Del Paper 6 salí menos convencida, ya que siempre ha sido el más complicado y es al que hay que darle más vueltas. Sin embargo, como este era el que menos puntuaba el resultado conjunto fue exitoso.

Eres la quinta alumna de tu colegio que recibe ese galardón, ¿cuál crees que es la clave para obtener estos logros?

En primer lugar, contar con un equipo de profesores expertos en la materia ha sido de los factores más importantes. Además, en el Colegio Hispano Inglés nos han formado desde muy pequeños, dándonos la asignatura de matemáticas tanto en el currículum inglés como en el español y, al final, la complementariedad de ambos y el enfoque práctico del modelo anglosajón se nota en nuestra preparación.

Por otro lado, también es de resaltar que cuento con una hermana gemela que está en el mismo curso que yo. Es una gran ventaja el tener a alguien con quien estudiar y que nos apoyemos mutuamente en todo el proceso.

La clave sin duda ha sido la constancia, no dejarlo todo para el final y preparar bien las pruebas que va haciendo nuestros profesores durante todo el curso. Todos esos 'booklet' que parecían una eternidad o que nunca se iban a acabar.

«Todos obtenemos la doble titulación según los sistemas educativos de España y Reino Unido»

Ahora que te preparas para la Selectividad EBAU, ¿cómo ves ese camino, ya tienes claro lo que quieres estudiar?

Está siendo un poco duro pues hay que estudiar mucho y, al fin y al cabo, te estás preparando para el examen más importante de tu vida. Sin embargo, al llevar las cosas medianamente al día y al planificar bien los estudios, espero que todo vaya bien. El haber conseguido este galardón me motiva a seguir hacia delante.

Seguramente vaya a estudiar Medicina, aunque no tengo decidido la universidad. Siempre he querido hacer algo relacionado con salvar vidas. Además, hay una gran cantidad de especialidades para elegir y el tener más opciones en el futuro me tranquiliza.

Medicina tiene una gran variedad de salidas profesionales entre las que podré elegir, esa fue una de las razones principales por las que elegí esta carrera. Me interesa mucho el mundo de la investigación, así que no sé si dentro de seis años me encontraré trabajando en un laboratorio o empezando prácticas en un hospital.

Las asignaturas de ciencias siempre han sido mis preferidas, como Matemáticas o Química, y desde que tuve que elegir las optativas lo tenía bastante claro. Notaba que disfrutaba más las asignaturas prácticas que las de memorizar. Al final, este interés científico me llevó a elegir el bachillerato de Ciencias de la Salud.

En tu colegio se imparten dos currículos y cuatro idiomas. ¿Cómo valoras esa preparación para tu futuro personal?

Empecé en el Colegio Hispano Inglés un poco antes de cumplir los dos años y etapa tras etapa he ido progresando. Destacaría, sobre todo, el trato de los profesores, la pasión que nos hacen sentir por las materias que imparten, y la ayuda que nos brindan siempre que lo necesitamos.

El compañerismo que ha habido siempre en las aulas también es digno de destacar. Tener un grupo maravilloso de amigas es algo que me ha ayudado mucho a seguir adelante.

En mi colegio todos los alumnos cursamos, de manera simultánea, dos currículos según los sistemas educativos del Reino Unido y España, además de cuatro idiomas dentro del horario escolar. Una perspectiva única con enfoques pedagógicos complementarios.

El currículo británico se distingue por su enfoque práctico, que fomenta la experimentación y la resolución de problemas reales. En contraste, el currículo español aporta una base teórica sólida, profundizando en conceptos y fórmulas clave.

La oportunidad de dominar cuatro idiomas -español, inglés, alemán y chino mandarín- es un activo invaluable. La mayoría de puestos de trabajo demandan, como mínimo, un cierto conocimiento de inglés y en el colegio alcanzamos el máximo nivel en lengua inglesa, a través de la certificación C2 Proficiency de la Universidad de Cambridge.

Además, el aprendizaje del chino mandarín y el alemán nos abren las puertas tanto a nivel profesional como personal, permitiendo una comunicación fluida en entornos internacionales y el acceso a diversas culturas y perspectivas, que amplían nuestros horizontes en este mundo cada vez más interconectado.

¿Qué consejo le darías a los alumnos que se encuentren ahora estudiando primaria y secundaria?

Que luchen por sus pasiones y no se dejen influenciar por los demás. Al final es muy importante perseguir lo que uno quiere. Que aunque no salga todo como uno planea, de los errores se aprende y con esfuerzo se logran buenos resultados. Que se planifiquen bien y lleven las cosas al día para tener tiempo de ocio.

