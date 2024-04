El Museo Néstor empezará este año su rehabilitación tras seis de espera por la obra

El Museo Néstor, una de las pinacotecas más importantes de Las Palmas de Gran Canaria, comenzará este año su rehabilitación, tras seis años de espera por las obras desde que cerrara sus puertas por la rehabilitación del conjunto del Pueblo Canario. El Ayuntamiento recibió el miércoles pasado la autorización condicionada del Cabildo de Gran Canaria para que introduzca en el proyecto final algunos cambios. Incorporadas estas modificaciones, el Consistorio impulsará el expediente de licitación este mismo año.

El Museo Néstor conserva buena parte de la obra pictórica de Néstor Martín Fernández de la Torre, el pintor modernista canario más reconocido, en un edificio que diseñó su hermano Miguel, arquitecto racionalista que dejó en herencia edificios como la sede del Cabildo de Gran Canaria, la Casa del Marino o el hotel Santa Catalina.

La directora general de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Nieves Martín, confía en que a lo largo de este año puedan iniciar los trabajos. «Los condicionantes (del Cabildo de Gran Canaria) son de escasa entidad y, por tanto, se prevé licitar, adjudicar y comenzar la obra de rehabilitación en esta anualidad», aseguró en el transcurso de la comisión de Urbanismo y Desarrollo Sostenible, celebrada este martes. De hecho, confía en que en un mes ya pueda estar definido el proyecto final y que, en ese momento, se pueda iniciar el procedimiento de licitación de la rehabilitación.

La obra tiene un presupuesto base de licitación de 3,55 millones de euros y un periodo de ejecución de 24 meses, distribuidos en tres anualidades, de forma que, como muy pronto, el espacio expositivo no abrirá sus puertas hasta 2026, casi una década después de que se clausurara la actividad.

Para 2024 está prevista una inversión de casi 338.000 euros; para 2025 se reservan 1,43 millones de euros; y para 2026, 1,78 millones de euros.

El proyecto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria habilita un ascensor en la parte trasera del edificio, una rampa para garantizar el acceso de personas con movilidad reducida, un almacén de arte y cambios de tabiquería, entre otros.

Martín indicó que los cambios que impone el Cabildo de Gran Canaria no alteran el alcance de la intervención, de ahí que ya este año se pueda disponer del dinero procedente del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para la rehabilitación del Museo Néstor.

El concejal del PP Gustavo Sánchez mostró sus dudas sobre el alcance de los condicionantes impuestos por los especialistas de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria y preguntó si es necesario volver a remitir el proyecto, con los cambios incorporados, a Bravo Murillo antes de impulsar la licitación.

Para la directora general de Urbanismo y Vivienda no hace falta dar este paso. «Todo se va a recoger en el proyecto que luego se va a licitar. Entendemos que no son (cambios) sustanciales y el nivel de intervención del edificio no se altera», sentenció. A ello añadió el hecho de que al tratarse de parte de un Bien de Interés Cultural (el conjunto Pueblo Canario fue declarado como tal en 2013 en la categoría de monumento) habrá inspecciones posteriores por parte de los especialistas de Patrimonio Histórico.

Sin embargo, en su momento, el Cabildo de Gran Canaria señaló que el proyecto final de licitación, con la incorporación de estas condiciones, se tendría que remitir de nuevo al Servicio de Patrimonio Histórico para su control, archivo y tramitación.

¿Y cuáles son los cambios que hay que acometer? Se trata de condicionantes técnicos como la impermeabilización continua de la cubierta sobre el almacén, el mantenimiento del pavimento original de la consejería y las oficinas, el modo en que se rehabilitan las barandillas o el color exterior de la zona de ascensores, entre otros.

Desde el PP se lamenta que el Museo Néstor no haya podido comenzar todavía con las obras de rehabilitación, lo que afectará, desde su perspectiva, al debilitamiento de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria al galardón de ciudad europea de la cultura en 2031. Gustavo Sánchez recordó que en 2025 se evaluarán las propuestas y que en ese momento todavía quedarán dos años para que el Museo Néstor pueda estar en uso.

La ermita de Santa Catalina se retrasa hasta verano

La directora general de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Nieves Martín, también informó este martes de la march de las obras de rehabilitación de la ermita de Santa Catalina, que, junto al Museo Néstor, la oficina del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria y el Bodegón, conforman el conjunto del Pueblo Canario. En este sentido, anunció que está tramitación la concesión de la tercera prórroga para permitir que las obras alarguen su duración hasta finales de julio de 2024.

La rehabilitación de la ermita se adjudicó en enero de 2023 a la empresa Velplus por un importe de casi 446.000 euros. En principio, la restauración del inmueble debía haber estado finalizada en octubre de ese año, pero algunos imprevistos como la necesidad de colocar una cimbra de protección de los frescos de Jesús Arencibia (muralista de Tamaraceite que desplegó suobra en el siglo XX), que dificultó la reforma interior, o la aparición del pavimento original –que está siendo analizado para ver si se puede restaurarlo o hay que sustituirlo-, han obligado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a ir prorrogando la rehabilitación.

En estos momentos, el nivel de ejecución del presupuesto de adjudicación de la reforma alcanza ya el 84%.