La moda de tomar algo bajo las estrellas

Alejarse de espacios interiores, a la búsqueda del aire libre, se ha convertido en un modus vivendi habitual a raíz de la pandemia. Las terrazas son el lugar de encuentro ideal para arreglar el mundo, en esa cultura de exteriores que nos saca a la calle como reptiles al sol, con la caña, el vino o el gintonic como fieles aliados.

Pero últimamente, y en una mirada hacia el cielo, como si a ras de suelo ya estuviese casi todo visto, la tendencia es acudir a los rooftops, a las azoteas transformadas en espectaculares terrazas con unas vistas inmejorables.

Y Las Palmas de Gran Canaria va a la moda y cuenta con terrazas en azoteas de auténtico lujo, con servicio exclusivo de coctelería, con Dj's amenizando la velada y una amplia carta. Estos rooftops se han convertido también en lugares ideales para cualquier tipo de celebraciones.

El éxito está garantizado. Los fines de semana, los rooftops de la capital grancanaria se transforman en espacios ideales para disfrutar en buena compañía, con excelentes vistas y en un ambiente muy bien cuidado.

Este verano se apetece terraceo en las alturas, bajo las estrellas, con el Puerto de Las Palmas, nuestra bahía o Las Canteras de fondo. La mayoría de los nuevos hoteles que se han inaugurado últimamente en Las Palmas de Gran Canaria poseen un rooftop. Las azoteas son lugares de esparcimiento para compartir con familiares y amigos un ratito agradable.

Alis Rooftop, Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel. / arcadio suárez

El SkyBar del Hotel Lumm, junto al parque Santa Catalina, y el Alis Rooftop del Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, encabezan una lista de ensueño, en la que podemos encontrar por la zona de Triana las terrazas de los hoteles boutique Cordial La Peregrina y Malteses, respectivamente, así como La Azotea de Benito, en la parte alta del Monopol; por Santa Catalina nos topamos con El Tendedero de Catalina, en el hotel Bed and Chic, y muy cerca de éste y del ya mencionado hotel Lumm se podrá disfrutar del Ibex Rooftop Bar, en la planta 12 del hotel Desing Plus BEX. Por Las Canteras, con vistas a la playa emblemática de la ciudad, se podrá disfrutar en las alturas de la terraza del hotel Aloe Canteras, así como del rooftop que ha abierto la popular La Casa Roja, en pleno paseo de la playa. Si saltamos de una playa a otra, frente a Las Alcaravaneras y viendo la bahía capitalina se encuentra el chill out del hotel Silken Saaj.

Y perteneciente a Barceló, al igual que el hotel Santa Catalina, el hotel Occidental Las Palmas también tiene su rooftop, el Stage SkyBar and Lounge.

Hay ganas de terraceo, de diversión, de aire libre, de reuniones familiares y con amigos, y las azoteas se han convertido en un refugio fantástico para poder disfrutar de ambientes selectos. Ya saben, si no hay sitio en la tierra, habrá que subir a la azotea para encontrar un local para tomar unas cañas, un refresco, una copa de vino o un cóctel.

La vida transcurre a pie a un ritmo frenético y ahora subir a los rooftops nos permiten ser soñadores en la altura observando el atardecer o la luna. Las Palmas de Gran Canaria ofrece unas vistas inmejorables. El éxito de los rooftops está al alza y todos recalcan que el cliente solicita espacios abiertos, ahora más que nunca, por la situación sanitaria que seguimos atravesando, aunque con el clima del que gozamos en Canarias, las terrazas siempre han sido lugares idóneos para un café o una caña, dependiendo de la hora y del momento. La fiebre de los rooftops ha llegado. Es hora de disfrutar.