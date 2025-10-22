Los 60 metros que trastabillan el sendero de Las Coloradas al Confital El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria devuelve al Cabildo una subvención de 250.000 euros al encontrarse con que debe expropiar una parte de la ladera

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido que devolver una subvención de 250.000 euros al Cabildo de Gran Canaria por no poder desarrollar el proyecto de acondicionamiento del sendero de acceso al Confital desde Las Coloradas como consecuencia de que el proyecto choca con una expropiación. El Consistorio capitalino necesita adquirir unos sesenta metros de ladera que son propiedad privada para poder desarrollar esta iniciativa.

El concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, informó ayer, en respuesta al Partido Popular, que hubo que renunciar a la subvención de este año. «No se puede acometer el acceso de Las Coloradas al Confital sin antes resolver una cuestión muy importante, que es que hay determinadas zonas privadas que requieren de una negociación y de la consecuente expropiación», indicó el edil, quien aclaró que Urbanismo está trabajando en este detalle y que el Ayuntamiento no renuncia a este proyecto. «Cuando eso esté, continuaremos con ese proyecto».

Acaban las analíticas del agua del Confital

El edil informó también de que ya se han concluido las analíticas conjuntas realizadas con Salud Pública para tratar de explicar las diferencias encontradas en los resultados sobre la contaminación fecal detectada en las aguas del Confital.

Hay que recordar que la presencia de bacterias en los análisis del Gobierno de Canarias chocaba con los buenos resultados que arrojan los muestreos realizados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La existencia de un foco de contaminación que no ha podido ser localizado en El Confital mantiene cerrada al baño esta playa desde hace ya ocho años.

Nueva batimetría de Las Canteras

Por otro lado, el área de Ciudad de Mar ha puesto en marcha una campaña de evaluación del estado de la arena sumergida de la playa de Las Canteras, mediante un estudio batimétrico, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre la dinámica litoral y garantizar la conservación de uno de los principales activos naturales de la ciudad.

Los trabajos, adjudicados y ejecutados por la empresa especializada Elittoral, se han centrado en la obtención de datos batimétricos de alta resolución mediante tecnología multihaz. El informe resultante servirá para conocer la situación actual de la reserva sedimentaria que existe entre La Barra y la orilla, y comparar los datos con los de estudios anteriores a fin de comprobar la evolución que se ha producido.

Este estudio se integra en la estrategia de gestión científica del litoral impulsada por el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Ciudad de Mar, que incluye, entre otros, un convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).