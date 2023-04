MetroGuagua podría arrancar a fin de 2024 sin esperar por la estación de Hoya de La Plata

Una parada moderna y con sistema de desagüe propio

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, hizo referencia a la situación de la obra de MetroGuagua durante la presentación del prototipo de parada de MetroGuagua que se ha instalado en la calle Emilio Ley al objeto de que los viajeros del transporte público se familiaricen con sus condiciones, que serán replicadas en otras 35 paradas (además de la estación de Hoya de la Plata, paso inferior de Santa Catalina y terminal del Puerto).

Estas paradas destacan por un diseño moderno y diferenciado para informar al usuario del transporte público que espera por un servicio que no es el habitual. El modo en que su cubierta se ancla al suelo, mediante dos patas, está optimizado para ocupar el menor espacio posible sobre la acera, y para no crear una barrera física entre la calzada y el espacio público que quedan detrás de la parada. No existe una parte trasera, la parada es muy permeable para la circulación, de manera que los pasajeros puedan subir y bajar, aproximarse o alejarse del vehículo en el menor tiempo posible.

La arquitecta Elena Nedelcu detalló que las paradas se completarán con un dispensador de billetes, el sistema eléctrico y la iluminación. Además, están diseñadas para recoger el agua de la lluvia y llevarla, por medio de un bajante integrado en la estructura, a un desagüe fuera de la acera.

«Las paradas tienen mucha complejidad ya que todos los elementos tienen procedimientos innvoadores de fabricación», explicó Nicostrato Capablo, de la empresa Capmar, «el curvado -que da la sensación de onda- es un proceso muy largo que consiste en meter los tubos -algunos de siete metros- en unas cilindradoras, pero la dificultad es que los tubos no tienen solo un radio de curvatura, sino que tienen dos, y el punto en que coinciden los dos radios de manera tangente hay que hacerlo de manera manual porque la máquina no es tan precisa para parar de curvar y empezar con el otro radio».

Para construir una parada como la de Emilio Ley, que ahora empezará ser usada por los viajeros de las líneas 2, 25 y 81, se requiere un trabajo de casi un mes.La parada propone un sistema flexible y modular, de modo que, en función del espacio de que se disponga, se puede configurar con uno, dos o tres módulos. Incluso se podría prescindir de la cubierta si fuera necesario.

«Actualmente no hay un proyecto más significativo ni más simbólico de transformación de la ciudad que la MetroGuagua», subrayó el concejal de Desarrollo Local, Pedro Quevedo, quien precisó que «es el motor de la transformación urbanística que está experimentando nuestra capital y que nos está dejando efectos visibles que todos disfrutamos ya: más espacio para el peatón, más zonas verdes y amables, más accesibilidad».

Por su lado, el consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria destacó el importante papel que MetroGuagua, junto al proyecto de tren, jugará en el desarrollo del proyecto de ecoisla.

